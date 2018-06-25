Чи наближається томос?

Надання автокефалії Українській православній церкві триває, томос – неминучий і делегація УПЦ (МП) не змогла переконати Вселенського патріарха Варфоломія «засудити розкольників». Так прокоментували в УПЦ (КП) інформацію про підсумки цього візиту до патріарха. Натомість в УПЦ (МП) дуже сумніваються, що рішення Вселенської патріархії про надання автокефалії можливе до 28 липня нинішнього року, як на це сподівався президент України Петро Порошенко. «А чи буде томос загалом, зараз важко сказати», – стверджував речник УПЦ (МП) Микола Данилевич.

Президент України Петро Порошенко висловлював 3 червня цього року сподівання і молився, щоб Україна отримала томос (документ із синодальним рішенням Вселенської патріархії про надання автокефалії) до 28 липня цього року. У молитві разом з українською громадою Іспанії, яка відбулася у Кафедральному соборі Мадрида, Порошенко не називав дату 28 липня. Однак він заявив наступне: «І ми молимося, щоб до 1030-ї річниці Хрещення України-Руси святим рівноапостольним князем Володимиром Господь дарував нам цей Томос». А День Хрещення відзначають саме 28 липня. У квітні Порошенко зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви. Потім Верховна Рада підтримала звернення президента до Варфоломія щодо надання томоса про автокефалію.

Томос про надання автокефалії Українській православній церкві уже написаний. Це у коментарі «Прямому» 29 травня цього року зазначав архієпископ УПЦ (КП) Євстратій Зоря. Про це також не раз заявляли інші представники цієї Церкви та чинної української влади. Архімандрит Української православної церкви (Московського патріархату), колишній керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ (МП) Кирило (Говорун) теж сказав, що томос написаний. Такі слова архімандрита наводить «Українська правда» з посиланням на «5 канал».

«Томос уже готовий. Я навіть знаю, хто його писав – мій учитель в Афінському університеті, де я навчався. Це один з кращих каноністів у православному світі... І тексти, які він пише, канонічні – абсолютно досконалі. Тому я думаю, що томос буде прекрасним документом канонічності, до нього неможливо буде пред'явити ніяких претензій», – прогнозує архімандрит.

Підтвердження написання томоса, як і певної дати отримання його Україною з боку Константинопольського Патріархату наразі не було. Як не було і спростувань відповідних заяв Порошенка або деяких представників Церкви про готовий томос.

«Я не вірю в те, що томос буде до 28 липня»

Після того, як Вселенський патріарх Варфоломій прийняв 23 червня цього року в Стамбулі делегацію представників УПЦ (МП), речник церкви, протоієрей ​ зазначив у коментарі Радіо Свобода, що він дуже сумнівається, що якийсь томос можливий до 28 липня цього року.​

«Наскільки розумію, це бажання самого президента Петра Порошенка. Але скажу прямо – я не вірю в те, що томос буде до 28 липня, як не було його й 28 травня, про що також широко говорили в нас. Загалом – це тривалий процес. Думаю, що тепер ті державні діячі, які про це говорили, мали б розмірковувати над тим, як зберегти лице. Хоча ми їх попереджали про це ще місяць тому. Ми не сумніваємося, що провину за неотримання томоса покладуть на нас, на Москву, на кого-завгодно, але не на себе самих. Вони побігли говорити й піаритися в ЗМІ, не зробивши ще нічого. Більше того, навіть не розуміючи як це робиться згідно з церковними правилами», – зазначив Микола Данилевич.

Думаю, що тепер ті державні діячі, які про це говорили, мали б розмірковувати над тим, як зберегти лице

Зі свого боку, архієпископ Чернігівський і Ніжинський УПЦ (КП) Євстратій (Зоря) переконував у «Фейсбук», що «Процес надання томоса про автокефалію запущено і він не буде скасований. Питання полягає не в тому, чи буде Томос про автокефалію, чи не буде, а в тому – станеться це трохи швидше чи трохи пізніше, з підтримкою рішення Вселенського патріарха з боку більшого числа Помісних Церков чи меншого. Якби Константинопольський Патріархат не розраховував на те, що зможе довести справу томоса про автокефалію до логічного завершення – він би не починав цього процесу. Істерики з боку Московського Патріархату (цілком очікувані) не зупинять справу – як не зупинили вони скликання і проведення Всеправославного Собору. Бо відступити під тиском Москви в обох випадках не можна, адже це – поразка», – стверджував Євстратій (Зоря).

А як сказав Радіо Свобода протоієрей Микола Данилевич, слова Євстратія (Зорі), що «процес надання томоса про автокефалію запущено і він не буде скасований» ще раз підтверджують, що томоса до 28 липня справді не буде.

«А чи буде Томос загалом, зараз важко сказати. В принципі, якщо це виявиться корисно для Церкви, якщо критична більшість Церкви буде за автокефалію, то, звичайно це може бути. Саме з цієї точки зору варто дивитися на це питання. Сам по собі Томос не дасть єдності. Томос – це завершення й підсумок шляху до єдності, а не його початок. А тому справу треба починати з початку, а не з кінця. Слід нам спочатку об'єднатися, і тоді як результат цієї єдності може бути Томос про автокефалію», – зауважив Микола Данилевич.

«Пізно пити боржомі…»?

«Ніхто жодних гарантій не дає», – таким чином релігієзнавець Людмила Філіпович відповіла на запитання Радіо Свобода, чи реально Україні 28 липня цього року отримати томос про автокефалію. При цьому експерт не сумнівається в тому, що відповідне синодальне рішення Вселенської патріархії Україна одержить.

«Томос уже написаний, ми ж це знаємо. І хто цього не бажає визнати, то це, як у тому анекдоті: «Пізно пити боржомі, якщо нирки відпали», – сказала Людмила Філіпович.

Заступник голови Адміністрації президента України Ростислав Павленко зауважив у коментарі Радіо Свобода, що намір Вселенської патріархії про надання автокефалії є незмінним.

«Процес був розпочатий ще на засіданні Синоду в квітні місяці. Тоді було прийнято рішення про інформування інших церков. Цей процес триває. Він завершиться звітом комісії перед Синодом. І надалі Синод йтиме за процедурою надання томоса. І зрозумійте – якщо рішення прийнято, Вселенська патріархія рухається до його реалізації», – зазначив Ростислав Павленко.

Якщо рішення прийнято, Вселенська патріархія рухається до його реалізації

Євстратій (Зоря) також вважає, що Росія задіяла всі можливості – дипломатичні, вплив через олігархічні телеканали тощо, щоб торпедувати процес одержання Україною томоса. На думку архієпископа, Москва перешкоджає визнанню української церковної незалежності, бо після такого визнання ідеологи «русского мира» втратять один із засобів підживлення гібридної агресії проти України. Євстратій (Зоря) також стверджує, що делегація представників УПЦ (МП) їздила на зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм за дозволом Москви.

Чи мають опоненти такий же підхід?

Натомість Микола Данилевич у коментарі Радіо Свобода спростував це твердження.

«Ми про візит до Вселенського патріарха розмірковували й планували його вже давно, просто чекали часу і можливості. В цих питаннях ми давно вже виросли із затінку Москви. І просто треба забути всі ці звинувачення у «непатріотизмі», «промосковській позиції» тощо. Такі звинувачення є маніпуляцією, неправдою.

Українській православна церква (Московського патріархату) налаштована допомогти у вирішенні проблеми розколу в українському православ’ї і не збирається його посилювати. Інша річ, чи мають опоненти такий же підхід? Позиції УПЦ (МП) незмінна, стверджує Микола Данилевич – спочатку подолання розколу, відновлення єдності, а потім можливий автокефальний статус.

«Ми налаштовані на вирішення проблем, але спокійно, разом з усім православним світом, щоб не породити ще більше проблем. Нерозумно вирішувати одну проблему й породжувати ще більшу.

Загалом, всі помісні церкви світу думають про укріплення єдності, православний світ прагне не допускати нових великих проблем і розділень», – заявив Микола Данилевич.

Відповідно до Конституції України, церква і релігійні організації відокремлені від держави.