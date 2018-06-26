Війна за томос. Чому Вадим Новинський із митрополитами УПЦ (МП) їздив до Стамбула?

(Рубрика «Точка зору»)

Те, що отримання томосу від Вселенського патріарха на автокефалію для православних України буде справою непростою, було зрозуміло з самого початку, як тільки були зроблені перші кроки в цьому напрямку. Занадто багато Московія доклала зусиль, щоб захопити «церковний простір» України. Ще в 1650-х роках були спроби підпорядкувати Київську митрополію Московському патріархату. І лише в 1686 році це вдалося зробити. Можна пригадати, як російська влада наприкінці XVIIІ – на початку ХІХ століть здійснила «зачистку» від унії Поділля й Волині, насадивши тут російське православ’я. Або пригадати, як уже влада радянська (фактично – російська) в 20-30-х роках ХХ століття знищила Українську автокефальну православну церкву, а в післявоєнний період – Українську греко-католицьку церкву на Галичині й Закарпатті. У 1991–1992 роках, коли в Україні постало питання про створення своєї автокефальної церкви, Російська православна церква (РПЦ), а заодно й російська влада робили все можливе, щоб цього не сталося. Водночас вони посприяли збереженню в Україні російського православ’я, яку тут репрезентувала так звана Українська православна церква (Московського патріархату) – УПЦ (МП).

​Чому російська влада проти автокефалії для православних України?

Російська влада й підручна їй РПЦ завжди прагнути утримати під своїм контролем «церковний простір» України. На це була низка причин.

По-перше, Україна була «живильною територією» для російського православ’я. У різні часи тут була розташована велика частина парафій цієї церкви (іноді ця частина досягала майже половини). Але питання було не лише в кількості, а й якості парафій. Українське населення завжди відрізнялося вищим рівнем релігійності, ніж росіяни. Зрештою, в різні часи непропорційно високий відсоток священиків РПЦ становили українці.

По-друге, втрата «церковного простору» України стала б для РПЦ великою символічною втратою. Адже ця церковна структура й далі продовжує розглядати Київ як «своє місто», звідки почалося хрещення Русі. Без цього міста з його святинями й «церковного простору» України руйнується доктрина «русского мира», яку зараз пропагує РПЦ.

По-третє, російська влада завжди намагалася в політичних цілях використовувати РПЦ (навіть у часи радянської влади). Поширення впливу цієї церковної структури на українські землі водночас означало поширення тут і російського впливу, в тому числі політичного.

Тому не треба мати ілюзій, що РПЦ та її куратори у кремлівських владних кабінетах погодяться дати автокефалію для православної церкви в Україні.

Поїздка делегації УПЦ (МП) до Вселенського патріарха: наміри й наслідки

Зараз російська влада й пов’язані з нею структури РПЦ намагаються вплинути на Вселенського патріарха Варфоломія, аби він не дав томос для православних України. З цією метою було здійснено низку кроків – збиралися підписи серед віруючих під заявами, що вони не хочуть автокефалії, їздили різноманітні делегації від УПЦ (МП) як у Стамбул, намагаючись «пробитися» до Вселенського патріарха, так і до інших православних ієрархів. Однак без особливого успіху. Вояжерів приймали стримано. Якщо взагалі приймали…

І ось проросійський політик, що входить до «Опозиційного блоку», Вадим Новинський звозив чартерним рейсом у Стамбул чотирьох ієрархів УПЦ (МП): митрополитів Одеського Агафангела, Донецького Іларіона, Кам’янець-Подільського Феодора та Бориспільського Антонія. І їх прийняв патріарх Варфоломій.

Мас-медіа, пов’язані з УПЦ (МП), подали цю новину у відповідному ключі. Вважайте, як успіх.

Але чи це так? Варто передусім подивитися на склад делегації.

Російський бізнесмен Вадим Новинський, який у 2012 році отримав українське громадянство від Віктора Януковича, зараз є спонсором УПЦ (МП) і, схоже, її неофіційним куратором. Певно, він не просто так з’явився в Україні. Імовірно, в Москві йому прописали роль, з якою він намагається справитись.

Кого представляє цей діяч? Політичну силу, яка не є правлячою. І ставлення до якої більшості населення України досить негативне. Навіть якщо найближчим часом ця сила й покращить свої позиції, то сумнівно, що зуміє взяти реванш.

Не краще виглядає й церковна частина делегації. Митрополити, що увійшли до її складу, – це, як правило, проросійські «яструби» в УПЦ. Особливо знаковою фігурою є Одеський митрополит Агафангел. Ці ієрархи, якщо й репрезентують УПЦ (МП), то лише частину. До того ж не домінуючу.

На сьогоднішній день деякі архієреї УПЦ (МП) все ж підтримали надання Томосу для православних України. Але більшість, схоже, займає очікувану позицію. Складається враження, що це стосується й предстоятеля УПЦ (МП), Київського митрополита Онуфрія. Принаймні останнім часом він не часто «світиться». Не поїхав він і до Стамбулу на прийом до Вселенського патріарха.

Чи знав Вселенський патріарх Варфоломій, з ким має справу? Звісно, знав. Тому й візит делегації УПЦ (МП) відбувся саме після їх наполегливого прохання, а не на запрошення патріарха. І приймали делегацію доволі скромно – не в Тронному залі для почесних гостей, а в залі архієреїв резиденції патріарха.

Безперечно, Вселенський патріархат має великий досвід церковної дипломатії. Приїзд делегації УПЦ (МП) є навіть корисним для патріарха Варфоломія. Адже його тепер не звинуватять, що він не консультувався з цією церковною структурою. На зустрічі з боку Вселенського патріархату було чітко заявлено, що саме він є Церквою-Матір’ю для православних України. А раз так, то Константинополь (не Москва!) має надати автокефалію для православних нашої держави.

Варфоломій також заявив (це подано на офіційному сайті Патріархії), що його мета «встановлення миру в країні, а також примирення всіх громад і їхнє співробітництво на благо Православ’я в Україні». Тобто із цих слів можна зрозуміти, що Вселенський патріарх збирається дати томос для всіх (!) православних нашої держави, а не для якоїсь її частини. Представники ж делегації ніби пропонували дати автокефалію лише «канонічним», тобто УПЦ (МП).

Як далі складеться ситуація з наданням томосу, можемо лише гадати. Але, судячи з тієї інформації, яку маємо, складається вона зараз не на користь РПЦ й російської влади. Звідси така активність з боку останніх. Зокрема, її виявом є й поїздка делегації Новинського з чотирма митрополитами УПЦ (МП) у Стамбул. Але сумнівно, що ця делегація суттєво вплинула на патріарха Варфоломія. На сьогодні він дає зрозуміти, що ладний дати томос для православних України й тим самим ліквідувати розділення між ними.

Петро Кралюк – проректор Острозької академії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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