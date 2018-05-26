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26 Травень 2018, Київ 14:31
Новини | Події

Представник УПЦ (МП) заявляє, що томос про автокефалію вже написаний

Під час Мегамаршу вишиванок біля Михайлівського Золотоверхого собору. Київ, 19 травня 2018 року

Представник УПЦ (МП), архімандрит Кирило (Говорун) заявляє, що томос про надання автокефалії Українській православній церкві вже написаний. Про це він сказав в ефірі «5 каналу».

«Томос вже готовий. Томос про автокефалію УПЦ вже написаний. Писав мій вчитель в Афінському університеті, де я навчався. Це один з кращих каноністів у православному світі. Він геніальний каноніст! Тексти канонічні, які він пише, є абсолютно досконалими», – заявив архімандрит.

Читайте також: «Політична релігія» УПЦ (МП) зашкодила церкві – архімандрит Кирило

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на екстреній зустрічі із головами парламентських фракцій попросив Верховну Раду підтримати звернення «президента і церковних ієрархів до Вселенському патріарха» щодо надання томосу (указ, декрет «материнської церкви» щодо надання автономії в управлінні (автокефалії) якійсь частині цієї церкви, фактично визнання статусу) українській православній помісній церкві.

Перед цим 9 квітня президент України у Стамбулі мав зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм у його офіційній резиденції.

Президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій І під час зустрічі в Константинополі/Стамбулі (Туреччина), 9 квітня 2018 року
Президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій І під час зустрічі в Константинополі/Стамбулі (Туреччина), 9 квітня 2018 року

Українська православна церква Київського патріархату заявила, що «підтримує всі зусилля, спрямовані для подолання існуючого церковного розділення». За інформацією представників церкви, «зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення» Вселенського патріарха Варфоломія.

Водночас в Українській православній церкві (Московського патріархату) вважають, що немає підстав для визнання Вселенським патріархом Варфоломієм «іншої української церкви».

19 квітня Верховна Рада підтримала постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Відповідно до Конституції, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави.

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Вселенський патріарх Варфоломій I під час вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932–33 років. Київ, 26 липня 2008 року
Вселенський патріарх Варфоломій I під час вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932–33 років. Київ, 26 липня 2008 року

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