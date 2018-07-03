Томос від Вселенського патріарха для України і церковна влада Москви

Константинополь ніколи не визнавав церковної влади Москви над Україною. Такі слова Вселенського патріарха Варфоломія із повідомлення прес-служби Вселенського патріархату навів напередодні у соцмережі Фейсбук керівник інформаційного відділу УПЦ (КП) архієпископ Євстратій (Зоря). Натомість в УПЦ (МП) дуже сумніваються, що рішення Вселенської патріархії про надання автокефалії можливе до 28 липня нинішнього року, як на це сподівався президент України Петро Порошенко. Підтвердження написання томоса, як і певної дати отримання його Україною з боку Константинопольського патріархату наразі не було. Як не було і спростувань відповідних заяв Порошенка або деяких представників церкви про готовий томос. Про церковно-політичні справи у програмі «Ваша Свобода» дискутували архієпископ УПЦ (КП) Євстратій (Зоря) та протоієрей, речник церкви УПЦ (МП) Миколай Данилевич.