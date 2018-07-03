Речники Київського і Московського патріархатів про томос для України і реакцію РПЦ

Гості програми «Ваша Свобода»: Євстратій Зоря, архієпископ УПЦ (КП); Миколай Данилевич, протоієрей, речник УПЦ (МП).

Константинополь ніколи не визнавав церковної влади Москви над Україною. Такі слова Вселенського патріарха Варфоломія з повідомлення прес-служби Вселенського патріархату навів у соцмережі «Фейсбук» керівник інформаційного відділу Київської патріархії Української православної церкви, архієпископ Євстратій Зоря. На його думку, варто звернути увагу на те, коли була промова патріарха Варфоломія. А саме: через тиждень після візиту до Вселенського патріарха делегації Московського патріархату в Україні; трохи більше, як за тиждень до запланованого інформаційного візиту делегації Константинопольського патріархату в Москву – РПЦ, як і решта помісних церков, буде офіційно поінформована про наміри Вселенського патріархату щодо вирішення українського питання. В Українській православній церкві (Московського патріархату) висловлюють сумнів, що рішення Вселенської патріархії про надання автокефалії Україні можливе до 28 липня нинішнього року, як на це сподівався президент України Петро Порошенко. Підтвердження написання томосу, як і певної дати отримання його Україною з боку Константинопольського патріархату, наразі не було. Як не було і спростувань відповідних заяв Порошенка або деяких представників різних церков про готовий томос.

Олександр Лащенко: Як можна тлумачити всі ці події? Наскільки я розумію, з боку патріарха Варфоломія не так багато коментарів.

​Євстратій Зоря: Є відеозапис, трансльований через «Фейсбук», промови патріарха. 1 липня патріарх прочитав підготовлений текст своєї промови. Досить швидко з’явилася спочатку грецька версія тексту. Невдовзі на офіційному сайті був також опублікований текст англійською. Так що достовірність і доступність слів Вселенського патріарха може бути перевірена й підтверджена, незалежно від того, що я чи будь-хто інший заявив, написав чи не написав.

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Константинопольський патріархат вирішив вийти на фінальне рішення

Константинопольський патріархат вирішив все ж таки вийти на фінальне рішення. Доказом цього є публічність цього процесу. Усі попередні спроби мали більш внутрішній характер. Це вже одне свідчить про те, що Константинопольський патріархат не може просто так згорнути все й сказати: нічого не буде, нічого не відбувалося.

​– Ви, як і інші представники УПЦ (МП), їздили до патріарха Варфоломія, брали участь як перекладач у цих переговорах. Народний депутат України Вадим Новинський з вами був. Це преса висвітлювала дуже активно. І ось ця заява. З цими документами ви ознайомлені?

Миколай Данилевич: Не ознайомлені, тому що ця заява вже була через тиждень після нашого візиту. Це не перша заява такого роду, яка звучала з вуст представників Константинопольського патріархату. Раніше звучала з вуст інших архієреїв. Це точка зору архієреїв, патріарха. Але це ще не точка зору церкви. Точку зору церкви виражає собор, синод, тобто колегіальний орган управління церквою. Але треба визнати, що рівень заяви підвищився.

Рішення українського питання може затягнутися на роки, у тому числі й надання томосу

По-друге, ця заява адресована не нам – не Україні, не церковній Україні, а церковній Москві – РПЦ. Як зауважили, напередодні приїзду делегації Константинопольського патріархату в Москву 9 липня. Тому це фактично обмін заявами. Реально щось буде вирішуватися під час зустрічі делегацій. Я знаю, що і Москва має багато своїх аргументів.

Рішення українського питання може затягнутися на роки, в тому числі й надання томосу. Але воно повинне бути, судячи з настроїв серед помісних православних церков, щоб не була порушена всеправославна єдність. Це має бути домовлено також і з РПЦ. (Право вето – ред.) РПЦ має.

Константинополь сказав, що ми хочемо допомогти в розв’язанні питання, не хочемо втрутитися, використати на свою користь; по-друге, не хочемо вирішити проблему так, щоб породити більшу проблему. Це означає, що без погодження зі всіма помісними церквами цього вони не робитимуть.

– Як Ви вважаєте, яка роль РПЦ? Вона намагається блокувати процес отримання українською церквою автокефалії чи ні? Чому?

Євстратій Зоря: Якщо говорити про всеправославну єдність, то є таке українське слово «підважити». От вона підважена, не є зараз чимось стабільним і непорушним. Швидше, у незбалансованому стані. А причина дуже проста. У 2016 році, попри всі попередні домовленості й рішення, РПЦ і три союзні з нею церкви не поїхали на Всеправославний собор.

Коли говорити про всеправославну згоду в українському питанні, то це не означає права вето Москви

Попри це Вселенський патріарх і решта церков цей собор провели, визнали його Всеправославним собором, загально церковним авторитетом. Тому сказати, що є абсолютна повна згода і абсолютний консенсус уже – немає.

Коли говорити про всеправославну згоду і про всеправославну єдність в українському питанні, то це не означає права вето Москви – Москва може бути згодна, може бути не згодна. Наприклад, в Естонії вона й досі не згодна, що є юрисдикція Константинопольського патріархату, яка була відновлена там, відповідно до естонського законодавства.

Константинопольський патріархат має (те, що вони називають) канонічні прерогативи в порівнянні з іншими помісними церквами. Саме з боку Константинопольського патріархату прозвучала така думка: як можуть інші церкви, які самі в той же спосіб отримали і автокефалію, і статус патріархату, ставити питання про те, на яких засадах Константинопольський патріархат самостійно ухвалить таке рішення зараз в українській справі? Очевидно, маючи на увазі саме Московський патріархат.

Процес запущений і не зупиниться, попри бажання чи небажання Москви

На роки може розтягтися процес визнання з боку всіх помісних православних церков, включаючи російську церкву. Є всі підстави вважати, що вона, якщо не останньою, то, напевне, однією з останніх визнає цей акт. Але процес запущений і не зупиниться, попри бажання чи

небажання Москви.

Це процес, який не буде тривати роками, а ми сподіваємося, що ближчими місяцями це рішення буде ухвалене. Я думаю, що менше ймовірності, що томос буде отриманий до цього часу (до 1030 річниці хрещення України-Руси – ред.), ніж буде отриманий пізніше. Будь-яка наступна чергова сесія синоду. А синод у Константинопольському патріархаті збирається кожного місяця.​

На жаль, без волі Москви церква Московського патріархату в Україні нічого вирішити не може і не здатна

Поки Вселенським собором не утверджена інша практика, проголошення нових автокефалій від часів Вселенських соборів, а останній із них був 787 року, і аж дотепер відбувалося шляхом томосу Вселенського патріарха. А вже справа Вселенського патріарха, як він вважає за необхідне – узгоджувати чи не узгоджувати це питання з іншими помісними церквами. Коли вирішуються такі питання, то проекти документів готуються завчасно. Проект (томосу щодо надання автокефалії Україні – ред.) написаний. Але це проект.

На жаль, без волі Москви церква Московського патріархату в Україні нічого вирішити не може і не здатна. (Якщо томос надійде – ред.) я думаю, що позиція Московського патріархату не зміниться, але зміниться позиція значної частини архієреїв, духовенства і вірних цієї церкви, які вже втомилися від влади Москви.

Миколай Данилевич: На зустрічі з високими ієрархами Константинопольського патріархату в присутності самого патріарха було сказано: той, хто говорить, що томос написаний, і ще дещо інше робить, той діє проти інтересів Константинопольського патріархату.

Помилково буде вважати, що ми проти автокефалії. Наша позиція – спочатку має бути єдність, а потім томос

В автокефалії немає нічого поганого. Автокефалія церкви може бути. Наша церква вустами єпископату сказала: нас теперішній статус влаштовує.

Помилково буде вважати, що ми проти автокефалії. Але на даний час рішення ухвалене саме таке. Наша позиція – спочатку має бути єдність, а потім томос. Нам потрібно подолати церковне розділення, розкол, який є в Україні, тут. Зараз користуються зовнішні сили цим розділенням, яке є в українському православ’ї. У тому числі Константинополь користується. Усі користуються. Тому рішення має бути в Києві. Не в Константинополі, не в Москві.

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