У розпалі ще одна війна із Москвою – за помісну церкву України (огляд преси)

Історія свідчить, що Росія, не гребуючи різними засобами, в усі часи жорстоко знищувала будь-які ініціативи, прояви і безпосередньо всіх тих, хто був причетний до автокефального церковного руху в Україні. Чому? Бо це, як наголошує газета «День», підривало їхні імперські брехливі концепції, позбавляло їх безмежної влади та величезних грошей. Одним з перших, хто поставив на порядок денний питання про автокефалію церкви Української держави, був перший предстоятель УАПЦ Василь Липківський. Саме за це його з сотнями інших священиків розстріляла радянська влада, керована з Москви. І нині упродовж кількох місяців в Україні й за її межами вирує ще одна війна – війна духовна, церковна, головний зміст якої зводиться до боротьби за автокефалію Української православної церкви. Так-от, у цій війні Україні необхідно перемагати ворога, наголошує автор статті «Незрима війна, або На що здатна Москва, аби знищити автокефалію української церкви».

Про те, чому процес отримання томосу для православної церкви в Україні має супроводжуватися великою просвітницькою роботою, розповідає газета «День». Видання пише, що Київ не використав ефективно роки незалежності для того, щоб переконати українське суспільство в необхідності існування автокефальної помісної православної церкви. Експерти видання наголошують, що розбудова власної автокефальної православної церкви на українців тільки чекає. Однак не суть тільки назватися помісною, незалежною – треба стати такою церквою. Тому зараз є дуже багато роботи з тим, щоб ця церква стала церквою для народу і народною за суттю.

Захід прагне розвести російських олігархів із Кремлем, щоб позбавити фінансової подушки й підкосити оборонні проекти, стверджує в «Газеті по-українськи» російський журналіст Олександр Кушнар​. Він вважає, що сучасний світ розділений надвоє. Одна частина – це так званий Захід, де фінанси обертаються відповідно до правил. Друга – країни, де гроші за визначенням є брудними. Оцей другий світ з’єднує колосальні потоки із західною економікою. Так її частиною стала Росія – одне з найбільших джерел зароблених нелегально коштів, наголошує журналіст. Ці гроші добряче розігріли західну економіку. Якщо цей трильйон різко забрати, постраждає величезна кількість обивателів. Виник би ефект доміно. Захід може втратити не трильйон доларів, а удвічі-втричі більше. Обвалився б увесь каркас сучасної глобальної економіки. Тому західні уряди так довго заплющували очі на російські брудні гроші. Далі це неможливо, переконує журналіст у статті «Слабка Москва не зможе втримати регіони. Росія в другій половині 2020-х почне розвалюватися».

Аукціони з продажу прав оренди державної ріллі з вересня стовідсотково проходитимуть через електронну систему ProZorro, інформує газета «Україна молода». Видання стверджує, що архаїчна процедура проведення земельних торгів суттєво гальмує цивілізовані орендні процеси. Для участі в аукціоні аграрій має подати цілу низку документів, оформлення яких апріорі фінансово витратне. До того ж, щоб затвердити підсумки торгів, агровиробник має особисто приїхати в найближчий обласний центр, а це додаткові витрати. Зрештою, фермер не застрахований, що в процесі оформлення його документи ще й ніде не «загубить» місцеве управління Держгеокадастру. При торгах через ProZorro документи учасників у принципі не можуть загубитися, система не вимагає й фізичної присутності аграрія при аукціоні з продажу права оренди ріллі. Завдяки спрощенню процедури вдасться розширити кількість охочих узяти державну землю в оренду, а відтак і збільшити добробут місцевих громад, і підготувати країну до ринкового обігу ріллі, зазначає газета у статті «Оренда з молотка».