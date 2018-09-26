Представник Константинополя: УПЦ (МП) не має права виступати проти перебування екзархів в Україні

Українська православна церква (Московського патріархату) не має права вимагати, щоб екзархи Константинопольського патріархату залишили Україну, заявив доктор богослов’я, ієрарх Константинопольського патріархату архієпископ Тельміський Іова (Геча).
Він сказав про це в коментарі агентству «Укрінформ», коментуючи рішення синоду УПЦ (МП), ухвалене напередодні.
«За яким правом УПЦ (МП) засуджує Вселенський патріархат, якщо у міжцерковних відносинах УПЦ (МП) не є самостійною одиницею у веденні діалогу, вона не є суб’єктом, не веде листування, в якому бере участь виключно РПЦ», – заявив владика Іов.
Він також додав, що десять років тому не екзархи, а сам Вселенський патріарх приїздив до Києва, без запрошення з боку УПЦ (МП), «і все одно церква під керівництвом митрополита Володимира обрала тоді не шлях конфронтації, а шлях діалогу і порозуміння».
Напередодні Українська православна церква (Московського патріархату) закликала екзархів Константинопольського патріархату залишити Україну, а також ухвалила рішення призупинити співслужіння з ієрархами Константинопольського патріархату.
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7 вересня Вселенський патріархат призначив двох екзархів у Києві у межах підготовки до надання автокефалії українській православній церкві.
31 серпня предстоятель Російської православної церкви Кирило відвідав Стамбул і зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломеєм.
Як стверджував речник УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря, представнику російського православ’я не вдалося переконати Вселенського патріарха не надавати томос про автокефалію Українській православній церкві.
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