УПЦ (МП) закликає екзархів Константинопольського патріархату покинути Україну

Українська православна церква (Московського патріархату) закликає екзархів Константинопольського патріархату покинути Україну. Таку заяву оприлюднив прес-центр УПЦ (МП) після засідання свого синоду.
«Екзархи Константинопольського патріархату архієпископ Памфілійський Даниїл та єпископ Едмонтонський Іларіон мають покинути канонічну територію Української православної церкви», – заявили в УПЦ (МП).
Єпископи Української православної церкви (Московського патріархату) також ухвалили рішення призупинити співслужіння з ієрархами Константинопольського патріархату.
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7 вересня Вселенський патріархат призначив двох екзархів у Києві у межах підготовки до надання автокефалії українській православній церкві.
31 серпня предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило відвідав Стамбул та зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм.
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