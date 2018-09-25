США підтримують автокефалію для церкви України – Державний департамент

Сполучені Штати Америки підтримують можливе надання автокефалії українській православній церкві, повідомила речниця Державного департаменту США Гезер Науерт.

«Сполучені Штати поважають можливість українських православних лідерів та вірян йти до автокефалії відповідно до їхніх переконань. Ми поважаємо Вселенського патріарха як голос релігійної толерантності та міжконфесійного діалогу», – заявила Науерт.

Вона зазначила, що США продовжують підтримку України та її територіальної цілісності «перед обличчям російської агресії на сході України та російської окупації Криму».

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«Ми також підтримуємо Україну, яка прокладає свій власний шлях і ухвалює власні рішення, зокрема щодо об’єднань, які вільні від зовнішнього втручання», – додала Науерт.

19 квітня Верховна Рада України проголосувала за постановущодо звернення про надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні до Вселенського патріарха Варфоломія. Через кілька днів президент України Петро Порошенко заявив, що Вселенський патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

31 серпня предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило відвідав Стамбул та зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломеєм.

Як стверджував речник УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря, представнику російського православ’я не вдалося переконати Вселенського патріарха не надавати томос про автокефалію Українській православній церкві.

7 вересня Вселенський патріархат призначив двох екзархів у Києві у межах підготовки до надання автокефалії українській православній церкві.

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