Заявою проти перебування екзархів в Україні УПЦ (МП) провокує ворожнечу – віце-прем’єр

Заявою проти перебування екзархів Константинопольського патріархату в Україні Українська православна церква (Московського патріархату) провокує міжконфесійну ворожнечу, заявив віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко у Twitter.

«Заявою проти перебування представників Константинопольського патріарха в Україні Московський патріархат сам провокує міжконфесійну ворожнечу. Будь-яка церква не може зневажати думки більшості православних України, які підтримують надання томосу. УПЦ МП стала на шлях самоізоляції», – вважає Кириленко.

7 вересня Вселенський патріархат призначив двох екзархів у Києві у межах підготовки до надання автокефалії українській православній церкві.

25 вересня УПЦ (МП) заявила, що екзархи «мають покинути канонічну територію Української православної церкви».

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