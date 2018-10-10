Про силові дії говорять ті, хто пов’язаний з Москвою – Зоря про томос для УПЦ

Гості програми «Ваша Свобода»: Євстратій Зоря, речник УПЦ КП; Климент Вечеря, голова синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП).

У Стамбулі триває Синод Вселенського патріархату, на якому вирішується питання про надання українській церкві томосу про автокефалію. Українська влада, а також представники православних церков, зокрема частина єпископів Московського патріархату, звернулися до патріарха Варфоломія про надання автокефалії ще у квітні 2018 року. Це викликало різку реакцію Російської православної церкви, російського керівництва і багатьох священнослужителів УПЦ (МП).

Олександр Лащенко: Отче Євстратій, поки рішення немає Синоду, нічого не буде, так? Скільки ще чекати на томос?

Буде томос чи не буде? На це питання є абсолютно ствердна відповідь: томос буде

​Євстратій Зоря: Рішення Синоду є тією платформою, яка відкриває можливість для зібрання об’єднавчого собору. Без такого рішення немає готовності всіх учасників цього процесу до того, щоб узяти участь в об’єднавчому соборі. А рішення є запевненням у тому, що автокефалія через проголошення томосу Вселенського патріарха буде. Ця інформація була оприлюднена вперше офіційно під час візиту Гальського митрополита Еммануїла і двох пізніше призначених екзархів, які супроводжували митрополита як офіційні представники Вселенського патріарха 27–28 липня на святкування 1030-ліття хрещення Київської Руси-України.

Тоді в листі Вселенського патріарха до президента, а потім і в промові митрополита було сказано, що рішення розпочати справу надання автокефалії православній церкві України було ухвалене Синодом у квітні цього року. І зараз воно імплементується.

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Буде томос чи не буде? На це питання є абсолютно ствердна відповідь: томос буде. А питання: коли? Це залежить від того, яке рішення ухвалить Синод. У цьому і сенс засідання Синоду. Якби наперед було відомо, для чого тоді збирати Синод?

Це не те, що інтрига. Просто рішення в церкві ухвалюються у Константинопольському патріархаті саме в такий спосіб. Навіть офіційні представники Вселенського патріарха кажуть про певні можливості, але не беруть на себе сміливість замість Синоду стверджувати, що Синод ухвалить таке рішення чи таке. Тим більше, якщо чекали 100 років, я думаю, почекаємо два дні.

Є специфіка щодо кожної конкретної церкви – кожна церква проходила свій історичний шлях

Текст документа є очевидним із тих документів, які надавалися помісним православним церквам. Можна взяти томос, який був наданий Православній автокефальній церкві у Польщі у 1924 році, томос, який був наданий Православній церкві в Албанії у 1930-х, томос, наданий Грузинській православній церкві у 1990-му, і томос (найближчий у часі до нас) Православній церкві Чеських земель і Словаччини. Є специфіка щодо кожної конкретної церкви – кожна церква проходила свій історичний шлях. Але є структура документа. Вступна частина описує історичні процеси і те, яким чином прийшла церква до того, щоб надати статус автокефалії. Далі йде обґрунтування, чому надається цей статус, викладення обов’язків нової автокефальної церкви стосовно в цілому православ’я, зокрема щодо Константинопольської матері-церкви, і благі побажання в розвитку.

– Отче Климент, що ви скажете з приводу засідання Вселенського патріархату, можливості отримання томосу для українського православ’я?

Томос як документ не буде надаватися абстрактній Україні чи українській церкві

​Климент Вечеря: Від Константинопольського патріархату ми не чули запевнень прямих, що вони вже мають щось надавати. І в Києві на офіційних заходах, державних, і в самому Стамбулі представники Константинопольської патріархії дуже обережно висловлювалися на цю тему. Але в будь-якому випадку це має бути у канонічний, законний спосіб.

Та «дорожня карта», так би мовити, яку сьогодні всі озвучують, жодного разу не була озвучена самим Константинопольським патріархатом. Томос як документ не буде надаватися абстрактній Україні чи українській церкві, яка ще не визначена самим Константинопольським патріархатом.

​Томос – це є та річ, яка сьогодні є об’єктом величезних спекуляцій. У першу чергу різні політичні сили, а потім і церковні видають уявне за дійсне. У ньому (томосі – ред.) може бути текст, який зовсім може не влаштувати представників релігійної спільноти України.

– Отче Климент, скільки архієреїв УПЦ (МП) готові підтримати томос Вселенського патріархату?

Всі посади розподілені, вже всі знають, хто має бути патріархом

​Климент Вечеря: Це абсолютна спекуляція. Нещодавно один із тих, хто з нашої церкви підписав цей документ на адресу патріарха Варфоломія, сказав, що йому невідомо, хто ще в нашій церкві підписав цей лист. Таке враження, що з заплющеними очима підписували звернення чи в якийсь інший утаємничений спосіб. Два архієреї справді не приховували. Один із них має єпархію, інший взагалі не єпархіальний архієрей, а вікарний архієрей блаженнішого митрополита Онуфрія, який мав би все погоджувати.

На сьогодні вони не заявили про те, що мають бажання взяти участь в об’єднавчому соборі. Вони пояснюють своє вагання тим, що формат так званих соборів (чи це буде якось по-іншому називатися) абсолютно не прийнятний, тому що вже сьогодні всі посади розподілені, вже всі знають, хто має бути патріархом, хто має бути ще кимось іншим. Представники Київського патріархату вже очевидно заявили, що ніяких інших кандидатур не розглядається. Навіщо взагалі збирати об’єднавчий собор?

Їхня (архієпископа Памфільського Даниїла і єпископа Едмонтонського Іларіона – ред.) місія схожа на Остапа Бендера чи графа Каліостро. Були цілий місяць тут. Їли, пили і жили, я так розумію, за державний рахунок. І поїхали, а ми навіть нічого не знаємо про те, де вони зустрічалися, з ким, про що вони говорили. Бачимо повне ігнорування дискусії на цю тему з боку Константинопольського патріархату.

– Отче Євстратій, справді під предстоятеля УПЦ КП Філарета робиться об’єднавчий собор, і він буде очолювати нову церкву?

Євстратій Зоря: Церква не робиться «під предстоятеля». Але предстоятель очолює церкву, бо це відповідає канонічним правилам, зокрема 34-му апостольському правилу, яке є основою – «єпископам всякого народу належить знати першого серед них і визнавати його як главу».

Найбільш очевидним місцем проведення об’єднавчого собору є Свята Софія Київська

Ми маємо поділене українське православ’я. Є три юрисдикції – Київський патріархат, Автокефальна церква і Московський патріархат. Кожна з цих юрисдикцій має свого предстоятеля. Об’єднавчий собор проголошує єдину помісну православну церкву. Має бути один предстоятель. Повинна відбутися процедура виборів. Відбудеться висування кандидатур. Позиція єпископату нашої церкви: ми будемо висувати і підтримувати кандидатуру нашого патріарха. Якщо будуть інші кандидатури… Поки ніякої іншої кандидатури. (Буде конкурентне голосування – ред.), безперечно. Вся процедура буде прийнята собором. Є два види голосування – таємне і відкрите. Поки що не можу сказати на 100%, але найбільш очевидним місцем (проведення об’єднавчого собору – ред.) є Свята Софія Київська.

Ніяких силових втручань. Єдині, хто говорить про силові дії, – це ті, хто пов’язані з Москвою

Українське законодавство гарантує всім право на свободу совісті і віросповідання. В Україні діє понад 100 різних конфесій, напрямків. Українські святині повинні належати до української церкви, як, наприклад, російські – Троїце-Сергієва лавра або Олександро-Невська? Вони ж належать до РПЦ.

Ніяких силових втручань. Єдині, хто говорить про силові дії, – це ті, хто пов’язані з Москвою. Ні з боку нашої церкви, ні з боку держави, ні з боку політичних сил чи ще когось таких заяв немає. Вони будуть далі діяти як священнослужителі, опікуватися своєю паствою, відповідно до українського законодавства, в рамках РПЦ, до якої вони бажають належати.

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