Константинополь зробив заяву щодо Української православної церкви і томосу

У Стамбулі 11 жовтня представник Вселенського патріархату зробив заяву щодо Української православної церкви і томосу.

Згідно з рішенням Синоду, Вселенський паріархат продовжує процедуру надання томосу про автокефалію Українській православній церкві.

Синод також постановив відновити канонічний сан глави Української православної церкви Київського патріархату Філарета і глави Української автокефальной православної церкви (УАПЦ), митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

«Скасувати юридичну чинність листа Синоду від 1686 року, виданого через обставини тих часів, який надав право патріархові Московському з міркувань «ікономії» висвячувати митрополита Київського, обраного собором священства і вірян його єпархії, який би поминав Вселенського патріарха як свого першоієрарха під час будь-яких святкувань, виголошуючи і підтверджуючи свою канонічну підлеглість матері-Церкві Константинополя», – йдеться у повідомленні.

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Синод також звертається до всіх сторін із закликом уникати захоплень храмів, монастирів та іншої власності, як і всіх інших насильницький дій чи актів помсти.

Засідання Синоду тривало три дні, 9–11 жовтня, й відбувалось за зачиненими дверима.

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