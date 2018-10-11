Екзарх Даниїл про томос Україні: «думаю, що буде щось позитивне»

Екзарх Вселенського патріарха, архієпископ Даниїл Памфілійський зі США, який перебував в Києві у межах підготовки до надання автокефалії українській православній церкві і разом зі своїм колегою звітує з цього питання на засіданні Синоду Константинопольського патріархату, висловив сподівання на позитивне рішення щодо надання томосу Україні.

Він додав, що обговорення у Стамбулі триває, і припустив, що офіційне рішення може бути ухвалене до кінця дня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Доповідь пройшла чудово, ми провели зустріч із патріархом, а сьогодні зранку продовжуємо. Надіємося, що до кінця дня буде офіційне повідомлення. Доповідь була сприйнята чудово. Я думаю, всі були зацікавлені українським питанням, було багато питань і відповідей. Так що думаю, що буде щось позитивне. Буде ще продовження доповіді і обговорення. Думаю, за кілька годин ви почуєте результати», – сказав архієпископ Даниїл.

11 жовтня – третій і останній день триденного засідання Синоду.

Як повідомляв 9 жовтня голова інформаційного управління УПЦ КП Євстратій Зоря, обговорювати питання томосу про автокефалію для української церкви будуть тільки після звіту екзархів Вселенського патріарха в Стамбулі. Цей звіт почався 10 жовтня.

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19 квітня Верховна Рада України проголосувала за постанову щодо звернення про надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні до Вселенського патріарха Варфоломія. Через кілька днів президент України Петро Порошенко заявив, що Вселенський патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

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