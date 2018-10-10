Ми живемо в історичний момент – митрополит Гальський про томос для України

Митрополит Гальський (православний митрополит Франції, підпорядкований Вселенському патріархату) Еммануїл висловлює сподівання на об’єднання православних церков в Україні. Він сказав про це Радіо Свобода у Стамбулі, де відбувається триденне засідання Синоду Вселенського патріархату.

«Завжди радо їжджу до Києва, щоб побачити ситуацію на місці. Ми молимося і завжди докладаємо наших зусиль для об’єднання православних церков в Україні. Ми живемо в історичний момент і з Божої ласки все буде добре (для України)», – сказав митрополит, який бере участь у засіданні Синоду.

10 жовтня екзархи Вселенського патріарха, які перебували в Києві у межах підготовки до надання автокефалії українській православній церкві, прибули до Стамбула, де будуть виступати зі звітом на засіданні Синоду.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, один із екзархів архієпископ Даниїл Памфілійський зі США у відповідь на питання про те, чи готова українська церква до об’єднання, заявив: «Думаю, що церкви в Україні готові до об’єднання, готові вже протягом 27 років, якщо не кількох століть. Коли це може статися – важко сказати. Це все, що я можу сказати на цю хвилину».

У Стамбулі 9 жовтня почалося триденне засідання Синоду Константинопольського патріархату. Як очікується, на ньому розглянуть питання про надання томосу про автокефалію української православної церкви. Засідання відбувається за зачиненими дверима.

Як повідомляв 9 жовтня голова інформаційного управління УПЦ КП Євстратій Зоря, обговорення питання томосу про автокефалію для української церкви відбудеться тільки після звіту екзархів Вселенського патріарха в Стамбулі.

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19 квітня Верховна Рада України проголосувала за постанову щодо звернення про надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні до Вселенського патріарха Варфоломія. Через кілька днів президент України Петро Порошенко заявив, що Вселенський патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

31 серпня предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило відвідав Стамбул та зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Як стверджував речник УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря, представникові російського православ’я не вдалося переконати Вселенського патріарха не надавати томос про автокефалію Українській православній церкві.

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7 вересня Вселенський патріархат призначив двох екзархів у Києві у межах підготовки до надання автокефалії українській православній церкві.

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