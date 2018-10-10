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10 Жовтень 2018, Київ 15:23
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Вселенський патріархат. Учасники синоду про томос для України – відео

Вселенський патріархат. Учасники синоду про томос для України – відео
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Екзарх архієпископ Даниїл Памфілійський зі США у відповідь на запитання про те, чи готова українська церква до об’єднання, заявив: «Думаю, що церкви в Україні готові до об’єднання, готові вже протягом 27 років, якщо не кількох століть. Коли це може статися – важко сказати. Це все, що я можу сказати на цю хвилину». 10 жовтня – другий день триденного засідання Синоду. Екзархи Вселенського патріарха, які перебували в Києві у межах підготовки до надання автокефалії українській православній церкві, прибули до Стамбула, де виступлять зі звітом на засіданні Синоду Константинопольського патріархату. Як повідомляв 9 жовтня голова інформаційного управління УПЦ КП Євстратій Зоря, обговорювати питання томосу про автокефалію для української церкви будуть тільки після звіту екзархів Вселенського патріарха в Стамбулі.

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