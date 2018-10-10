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10 Жовтень 2018, Київ 18:13
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Томос для УПЦ: скільки ще чекати?

Томос для УПЦ: скільки ще чекати?
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У Стамбулі триває Синод Вселенського патріархату. Українська влада, а також представники православних церков, зокрема частина єпископів Московського патріархату, звернулися до патріарха Варфоломія про надання автокефалії ще у квітні 2018 року. Це викликало різку реакцію Російської православної церкви, російського керівництва і багатьох священнослужителів УПЦ (МП). Синод Вселенського патріархату зібрався на три дні. Вчора томос (тобто документ про автокефалію) ще не затвердили. Як житиме українське православ’я після томосу? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили речник УПЦ Київського патріархату Євстратій (Зоря) і голова синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) Климент (Вечеря).

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