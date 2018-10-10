Томос для УПЦ: скільки ще чекати?

У Стамбулі триває Синод Вселенського патріархату. Українська влада, а також представники православних церков, зокрема частина єпископів Московського патріархату, звернулися до патріарха Варфоломія про надання автокефалії ще у квітні 2018 року. Це викликало різку реакцію Російської православної церкви, російського керівництва і багатьох священнослужителів УПЦ (МП). Синод Вселенського патріархату зібрався на три дні. Вчора томос (тобто документ про автокефалію) ще не затвердили. Як житиме українське православ’я після томосу? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили речник УПЦ Київського патріархату Євстратій (Зоря) і голова синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) Климент (Вечеря).