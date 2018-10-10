Рішення про томос Україні ухвалять, коли настане час – член Синоду Вселенського патріархату

Член священного Синоду Вселенського патріархату, митрополит Австрії і екзарх Угорщини Арсеніос заявляє, що рішення про автокефалію української православної церкви буде ухвалене, «коли настане час». Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, він сказав про це в кулуарах засідання Синоду, яке другий день триває у Стамбулі.

«Ми говорили про томос. Рішення буде ухвалене, коли настане час, але Вселенський патріархат має право ухвалювати таке рішення (про томос – ред.)», – сказав митрополит Арсеніос.

На питання щодо відносин із Російською православною церквою, яка виступає проти автокефалії української православної церкви, то Арсеніос заявив: «Ми не хочемо створювати нових проблем, але з Божою допомогою будемо діяти так, щоб усе було мирно, як Він і бажає».

Читайте також: В очікуванні томосу для православної церкви України. Коли це станеться?

Екзархи Вселенського патріарха, які у вересні перебували в Києві у межах підготовки до надання автокефалії українській православній церкві, прибули до Стамбула, де 10 жовтня будуть виступати зі звітом на засіданні Синоду.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, один із екзархів архієпископ Даниїл Памфілійський зі США у відповідь на питання про те, чи готова українська церква до об’єднання, заявив: «Думаю, що церкви в Україні готові до об’єднання, готові вже протягом 27 років, якщо не кількох століть. Коли це може статися – важко сказати. Це все, що я можу сказати на цю хвилину».

У Стамбулі 9 жовтня почалося триденне засідання Синоду Константинопольського патріархату. Як очікується, на ньому розглянуть питання про надання томосу про автокефалію української православної церкви. Засідання відбувається за зачиненими дверима.

Як повідомляв 9 жовтня голова інформаційного управління УПЦ КП Євстратій Зоря, обговорення питання томосу про автокефалію для української церкви відбудеться тільки після звіту екзархів Вселенського патріарха в Стамбулі.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Філарет розповів про процедуру отримання томосу про автокефалію в Україні

Томос наближається: на що піде РПЦ?

Томос для України: погрози Кремля нашкодили самій Росії

Вселенський патріарх підтвердив рішучість надати автокефалію Україні – ЗМІ

У Московського патріархату немає власності в Україні – Єленський