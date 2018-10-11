Філарет розповів про наступний крок після рішення Синоду

Після рішення Синоду Константинопольського патріархату зняти анафему з очільника Української православної церкви Київського патріархату Філарета та очільника Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія представники українського православ’я можуть об’єднатися, заявив патріарх Філарет у Києві.

«Це рішення про недійсність усіх цих заборон дає нам можливість об’єднатися з архієреями Московського патріархату (тими, які захочуть) і автокефальною церквою (УАПЦ – ред.)… Тобто тепер ми, архієреї всіх трьох церков, є законними, канонічними, благодатними, і тепер можемо при нашій добрій волі об’єднатися вже в одну українську православну церкву, яка буде потім визнана Вселенським патріархом, і не тільки Вселенським патріархом. Однак томос ми отримаємо від Вселенського патріарха», – сказав патріарх Філарет.

Він висловив упевненість, що українські православні церкви об'єднаються «найближчим часом» і отримують томос про автокефалію.

«Я думаю, що цей процес (об'єднання – ред.) буде дуже швидким. Ми домовимося, коли скличемо цей собор. Я так планую скликати його найближичим часом. Це буде архієрейський собор, у якому візьмуть участь архієреї Київського патріархату, архієреї Автокефальної церкви на чолі з митрополитом Макарієм і архієреї Московського патріархату (які захочуть)», – додав Філарет.

У Стамбулі 11 жовтня представник Вселенського Патріархату зробив заяву щодо Української православнoї церкви і томосу.

Згідно з рішенням Синоду, Вселенський Паріархат продовжує процедуру надання томосу про автокефалію Українській православній церкві.

Синод також постановив відновити канонічний сан глави Української православної церкви Київського патріархату Філарета і глави Української автокефальной церкви, митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».