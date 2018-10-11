Україні дали томос. Чи ні? 5 простих відповідей 

11 жовтня ввечері в Стамбулі представник Вселенського патріархату зробив заяву щодо Української православної церкви, яку українські політики і представники деяких місцевих православних церков уже охрестили історичною.

В ньому материнська структура всіх православних церков світу, Константинопольський патріархат, офіційно заявила, що надає томос (право на автокефалію) Українській православній церкві, а також скасувала дію Синодального листа 1686 року, який підпорядковував Київську митрополію Московському патріархату.

Читайте також: Повний текст історичного рішення Константинополя щодо томосу для України

Деякі деталі рішення були відомі ще в першій половині дня четверга. В ЗМІ та соціальних мережах воно активно обговорювалося як таке, що надасть Україні томос. Через великий резонанс деякими експертами та пересічними українцями заява Константинополя була сприйнята як остаточне рішення про надання автокефалії Україні.

А президент Петро Порошенко, коментуючи новини зі Стамбула, заявив, що Україна сьогодні отримала автокефалію і після собору предстоятель Української помісної православної церкви отримає томос.

Ось коротко про те, що сталося і що буде далі з Українською православною церквою:

Чи отримала Україна томос?

Ні. Материнська церква підтвердила, що ця процедура наразі виконується. Тобто вона не завершена станом на 11 жовтня.

Чому тоді рішення Константинополя є історичним?

Тому що воно визнає канонічними керівників найбільших (на рівні з УПЦ Московського патріархату) церков - УПЦ КП і УАПЦ. А також встановлює історичну справедливість, скасовуючи підпорядкування Москві православної церкви Києва.

Що буде далі?

Керівники українських православних церков (УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ МП) повинні скликати Собор, на якому буде ухвалено рішення про об’єднання.

А як же Росія?

Константинопольський патріархат - материнська церква, яка може приймати рішення про надання томосу самостійно. Тому протести Московського патріархату залишаються без уваги. Також від представників УПЦ МП лунали заяви про кровопролиття в разі надання томосу Україні, але рішення Синоду застерігає і називає неприпустимим захоплення церков. Президент Порошенко заявив, що будь-які провокації з храмами - в інтересах Москви.

То коли Україна отримає свою незалежну церкву?

Точних дат поки названо не було. Очільник УПЦ МП заявив, що цей процес буде швидким, адже об’єднавчий собор він планує скликати найближчим часом.

Дивіться запис спеціального ефіру Радіо Свобода на тему надання томосу Україні: