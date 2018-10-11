В РПЦ уточнили, яку відповідь дадуть на дії Вселенського патріархату щодо України

У Російській православній церкві уточнили, яку відповідь дадуть на дії Вселенського патріархату, який підтвердив майбутнє надання автокефалії українській церкві.

«Легалізація розколу… потягне за собою наступні дуже сумні кроки, які змушена буде зробити Російська православна церква, пов’язані з розривом євхаристичного спілкування та іншими рішеннями, які будуть ухвалені», – заявив речник глави РПЦ, патріарха Московського Кирила священик Олександр Волков в ефірі російського православного телеканалу «Спас».

Константинополь ухвалив «катастрофічні рішення для всього світового православ’я», цитує слова Волкова російське агентство «Інтерфакс».

Інший діяч РПЦ, секретар відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату з міжправославних відносин протоієрей Ігор Якимчук, зі свого боку, пообіцяв «щонайрішучішу і щонайсуворішу» відповідь, «адекватну до ситуації, що склалася».

В інтерв’ю російському державному телеканалові «Росія-24» він нагадав, що засідання синоду РПЦ відбудеться 15 жовтня в білоруському Мінську, і запевнив, що найвищий виконавчий орган РПЦ «дасть належну оцінку того, що відбулося сьогодні», повідомляє агентство.

Раніше 11 жовтня синод Константинопольського патріархату ухвалив продовжити процес надання автокефалії українській церкві. Синод також відновив канонічний ієрархічний і священицький сан глав УПЦ КП Філарета і УАПЦ Макарія і всіх їхніх послідовників, а вірян цих церков відновив у євхаристичному спілкуванні з канонічним світовим православ’ям. РПЦ свого часу, назвавши ці церкви та їхніх предстоятелів «розкольниками», наклала на них церковну анафему, що означало відлучення від церковного спілкування.

Крім того, Вселенський патріархат скасував своє рішення від 1686 року, яким право висвячувати канонічно підпорядкованих йому митрополитів Київських було на певних умовах делеговане патріархам Московським. РПЦ твердить, ніби те рішення означало передачу їй Київської митрополії, а відтак Україна нібито належить до її канонічної території.

Константинопольський патріархат, який також має титул Вселенського, за давніми церковними правилами вважається «першим за честю», чи «першим серед рівних», серед усіх помісних православних церков і традиційно має широкі повноваження, серед яких, зокрема, надання автокефалії новим помісним церквам.

Російська православна церква та її нинішній український підрозділ, Українська православна церква, що в єднанні з Московським патріархатом, виступають різко проти майбутнього надання Константинополем автокефалії об’єднаній українській помісній православній церкві, що призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Філарет розповів про наступний крок після рішення Синоду

Після томосу російські церкви в Україні не зможуть називатися українськими – Філарет

Порошенко: побачите людей, які закликатимуть узяти силою лавру, монастир чи храм, знайте, то – московська агентура

Томос для України: погрози Кремля нашкодили самій Росії

У Московського патріархату немає власності в Україні – Єленський