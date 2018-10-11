В РПЦ пообіцяли «належно оцінити» дії Вселенського патріархату щодо України

У Російській православній церкві пообіцяли на засіданні свого синоду оцінити дії Вселенського патріархату, який підтвердив майбутнє надання автокефалії українській церкві.

«Константинополь фактично заявляє, що він вступив у канонічне спілкування з розкольниками і з особою, відлученою від церкви… Цю офіційну заяву за результатами синоду (Константинопольського патріархату – ред.) можна розцінити однозначно як безпрецедентне антиканонічне діяння, пов’язане зі спробою порушення самих основ канонічного устрою православ’я», – заявив російському агентству «ТАСС» голова синодального відділу РПЦ у справах відносин церкви з суспільством Володимир Легойда.

А в інтерв’ю російському агентству «Інтерфакс» він же додав, що апеляція Константинополя до «нібито наявної в нього канонічної прерогативи» розглядати звернення українських ієрархів, яких раніше «відлучила від церкви» РПЦ, але відновив Вселенський патріархат, – мовляв, «не що інше, як нова теорія, яку підтримує переважно сам же Константинополь».

Легойда висловив упевненість, що синод РПЦ на найближчому засіданні 15 жовтня «дасть належну компетентну оцінку цим діям».

Тим часом речник глави РПЦ, патріарха Московського Кирила Олександр Волков заявив, що дії Вселенського патріархату є «легалізацією розколу». «Константинополь своїми діями переходить червону рису і катастрофічно порушує єдність світового православ’я», – сказав він агентству «ТАСС».

Раніше 11 жовтня синод Константинопольського патріархату ухвалив продовжити процес надання автокефалії українській церкві, а також відновив канонічний ієрархічний і священицький сан глав УПЦ КП Філарета і УАПЦ Макарія і всіх їхніх послідовників, а вірян цих церков відновив у спілкуванні з канонічним світовим православ’ям. РПЦ свого часу, назвавши ці церкви і їхніх предстоятелів «розкольниками», наклала на них церковну анафему, що означало відлучення від церковного спілкування.

Крім того, Вселенський патріархат скасував своє рішення від 1686 року, яким право висвячувати канонічно підпорядкованих йому митрополитів Київських було на певних умовах делеговане патріархам Московським. РПЦ твердить, ніби те рішення означало передачу їй Київської митрополії, а відтак Україна нібито належить до її канонічної території.

Константинопольський патріархат, який також має титул Вселенського, за давніми церковними правилами вважається «першим за честю», чи «першим серед рівних», серед усіх помісних православних церков і традиційно має широкі повноваження, серед яких, зокрема, надання автокефалії новим помісним церквам.

Російська православна церква і її нинішній український підрозділ, Українська православна церква, що в єднанні з Московським патріархатом, виступають різко проти майбутнього надання Константинополем автокефалії об’єднаній українській помісній православній церкві, що призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні.