Томос для України: Порошенко прокоментував заяви про «взяття силою лаври»

Президент України Петро Порошенко заявив, що люди, які можуть спробувати захоплювати релігійні будівлі, є агентами Москви.

«Тільки-но де побачите людей, які закликатимуть узяти силою лавру, монастир чи храм, знайте, то – московська агентура. Бо мета Кремля –розпалити в Україні релігійну війну», – зазначив президент.

Він додав, що перехід чи приєднання до єдиної української церкви – питання вибору кожного вірянина.

«У нас не було, немає і не буде державної церкви. І в освячену томосом Українську православну церкву теж ніхто нікого не «запрошуватиме» силоміць. Ще раз наголошую – це питання вільного вибору для кожного віруючого. Спільне творення незалежної церкви не може бути підставою для розбрату, для протистояння, для насильства. Ми цього точно не маємо допустити», – сказав Порошенко.

У Стамбулі 11 жовтня представник Вселенського Патріархату зробив заяву щодо Української православнoї церкви і томосу.

Згідно з рішенням Синоду, Вселенський Паріархат продовжує процедурунадання томосу про автокефалію Українській Православній Церкві.

Синод також постановив відновити канонічний сан глави Української православної церкви Київського патріархату Філарета і глави Української автокефальной церкви, митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Патріарх Філарет зазначив, що після рішення Синоду представники українського православ’я можуть об’єднатися.

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