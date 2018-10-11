Порошенко: держава поважатиме вибір тих, хто вирішить залишитися у тій церковній структурі, яка зберігатиме єдність з РПЦ

Україна гарантує права тих вірян, які вирішать залишитися прихожанами православної церкви Московського патріархату після надання автокефалії Українській православній церкві. Про це 11 жовтня заявив президент України Петро Порошенко, коментуючи підсумки Синоду Вселенського патріархату.

«Я гарантую, що держава Україна поважатиме вибір тих, хто вирішить залишитися у тій церковній структурі, яка зберігатиме єдність з російською православною церквою. Але так само гарантую, що держава захистить права тих священників і вірян УПЦ (МП), які добровільно вирішать вийти з-під Москви для того, щоб разом з іншими православними творити єдину православну помісну церкву», – сказав голова держави.

У Стамбулі 11 жовтня представник Вселенського патріархату зробив заяву щодо Української православнoї церкви і томосу.

Згідно з рішенням Синоду, Вселенський паріархат продовжує процедуру надання томосу про автокефалію Українській православній церкві.

Синод також постановив відновити канонічний сан глави Української православної церкви Київського патріархату Філарета і глави Української автокефальной церкви, митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Патріарх Філарет зазначив, що після рішення Синоду представники українського православ’я можуть об’єднатися.

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