Томос для України: що відомо на даний момент – ефір Радіо Свобода

Очільник Української православної церкви Київського патріархату Філарет виступив з брифінгом для ЗМІ.

Заява пролунала на тлі засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому вирішили продовжити надання Україні Томосу.

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Екзарх Вселенського патріарха, архієпископ Даниїл Памфілійський зі США, який перебував в Києві у межах підготовки до надання автокефалії українській православній церкві, висловлював сподівання на позитивне рішення щодо надання томосу Україні.

11 жовтня речник УПЦ КП повідомив, що Синод Вселенського патріархату зняв з Філарета та митрополита Макарія анафеми.

Триденне засідання Синоду Константинопольського патріархату почалося в Стамбулі 9 жовтня. Воно відбувається за зачиненими дверима.

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