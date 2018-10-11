УПЦ (МП) хоче анафеми для Варфоломія за зняття прокляття з Філарета

На Вселенського патріарха Варфоломія повинна бути накладена анафема через рішення зняти прокляття з очільників українських православних церков Філарета та Макарія, заявив голова синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) Климент Вечеря у коментарі ТАСС.

«Це рішення абсолютно неканонічне, тому що ця територія не належить Константинопольському патріархату, то яким чином він може знімати анафеми? Він не має на це ніякого канонічного права. Думаю, що за такі дії на патріарха Варфоломія треба накласти анафему», – сказав Климент Вечеря.

Він додав, що УПЦ (МП) не піде на об’єднання з іншими православними церквами в Україні.

У Стамбулі 11 жовтня представник Вселенського патріархату зробив заяву щодо Української православної церкви і томосу.

Згідно з рішенням Синоду, Вселенський патріархат продовжує процедуру надання томосу про автокефалію Українській православній церкві.

Синод також постановив відновити канонічний сан глави Української православної церкви Київського патріархату Філарета і глави Української автокефальной церкви, митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Очільник УПЦ Київського патріархату Філарет розповів, що після рішення Синоду Константинопольського патріархату українські православні церкви отримали можливість об’єднатися.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Філарет розповів про наступний крок після рішення Синоду

Після томосу російські церкви в Україні не зможуть називатися українськими – Філарет

Порошенко: побачите людей, які закликатимуть узяти силою лавру, монастир чи храм, знайте, то – московська агентура

Томос для України: погрози Кремля нашкодили самій Росії

У Московського патріархату немає власності в Україні – Єленський