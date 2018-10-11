Порошенко чекає Варфоломія у Києві

Президент України Петро Порошенко очікує, що вселенський патріарх Варфоломій відвідає Київ. Про це він заявив, коментуючи підсумки Синоду Вселенського патріархату.

«Хочу подякувати Варфоломію за його турботу про Україну. Ваша святосте, Україна з нетерпінням чекає вашого візиту до народу, охрещеного за часів рівноапостольського князя Володимира», – зазначив президент.

У Стамбулі 11 жовтня представник Вселенського Патріархату зробив заяву щодо Української православнoї церкви і томосу.

Згідно з рішенням Синоду, Вселенський Паріархат продовжує процедуру надання томосу про автокефалію Українській Православній Церкві.

Синод також постановив відновити канонічний сан глави Української православної церкви Київського патріархату Філарета і глави Української автокефальной церкви, митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Патріарх Філарет зазначив, що після рішення Синоду представники українського православ’я можуть об’єднатися.