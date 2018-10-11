На що може піти РПЦ після томосу?

Люди, які можуть спробувати захоплювати релігійні будівлі, є агентами Москви, заявив після рішення про Томос президент Петро Порошенко. «Тільки-но де побачите людей, які закликатимуть узяти силою лавру, монастир чи храм, знайте, то – московська агентура. Бо мета Кремля – розпалити в Україні релігійну війну», – заявив він. Що може готувати РПЦ і її філія в Україні УПЦ (МП)? Чому РПЦ так пручається українській автокефалії? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорив експерт Інституту світової політики Ярослав Коцюба.

(Ця розмова вийшла в ефір 28 вересня 2018 року)

– Тривалий час Україна жила в орбіті Росії та була відкинута від загальних глобальних церковних процесів, які відбувалися у всьому світі. Православний світ набагато ширший і потужніший, аніж просто Росія.

Сьогодні, коли Росія заявила, що вона збирається розірвати будь-які відносини з Константинополем, це може бути просто грою. Тому що у грецьких джерелах справді досить серйозно обговорюють вислів, який був закинутий митрополитом Іларіоном, керівником відділу зовнішніх стосунків Російської православної церкви, що це ледь не папізм, тобто волюнтаризм Константинополя, коли вони прислали своїх легатів, офіційних екзархів в Україну. Це нібито є самовільність з боку Константинополя і навіть єресь.

На сьогодні у грецькій церкві йде дискусія про те, як взагалі можна розкидатися такими словами. Єресь – це досить серйозні звинувачення. Тому навіть там вважають, що такі заяви про те, що буде великий розкол, про що говорять, якщо не помиляюсь, місяців два, не мають підстав.

– Цей розкол матиме вигляд слов’янського та всього іншого православного світу? Чи про що мова?

Коли Кирило став патріархом, зібралася настільки критична маса незадоволених, я думаю, ніякого розколу не буде

​– Я сумніваюся. Все більше з’являється повідомлень про те, що клірики, священики РПЦ пишуть листи до Кирила про те, що вони засуджують політику Москви; говорять, що існує велика кількість священиків, готових підтримати українську автокефальну православну церкву. Причинами для цього є незадоволення самих священиків в лоні РПЦ. Їх дотисли фінансовими поборами, їм обридло сибаритство самих архієреїв РПЦ, які літають на літаках, які плавають на яхтах, які живуть у заможних будинках, і найголовніше, що не відбувається жодних реформ.

В Україні буде розкол УПЦ (МП), тому що там є велика кількість священиків, архієреїв, які підтримують ідею «русского мира»

Коли Кирило став патріархом, зібралася настільки критична маса незадоволених, я думаю, ніякого розколу не буде.

Я переконаний, що самі священики не дозволяють своїм парафіянам виступати проти томосу, мовчки саботуватимуть.

Усі розуміють, що українська автокефальна православна церква – це буде абсолютно нова і своя структура, тим більше, її центр буде у Києві.

Так, в Україні буде розкол УПЦ (МП), тому що там є велика кількість священиків, архієреїв, які підтримують ідею «русского мира». Для них вона не просто є священною, вона політична і вони не можуть від неї відмовитися.

​– Раніше в інтернеті з’явився лист нібито від голів, ієрархів 11 канонічних помісних церков на підтримку Російської православної церкви з питання автокефалії українських «розкольників». Його передрукувала велика кількість інформаційних ресурсів, зокрема сепаратистських ресурсів під заголовками «проти української схизми». Як ви це прокоментуєте?

– Я думаю, що цей лист – фейк. Тому що буквально за кілька днів до того голова, настоятель Кіпрської православної церкви сказав, що підтримує українську автокефалію. Ми можемо вже відмінусовувати інших настоятелів: Польської, Александрійської церков, які також висловилися за те, щоб в Україні було подолано розділення і нарешті була автокефалія.

Більше почало з’являтися фейкових повідомлень, істерії з боку Росії

Я пам’ятаю, коли з квітня тільки почався активний процес для отримання томосу, російські пропагандисти говорили, що це взагалі брехня, що Константинополь ніколи на це не піде. З кожним місяцем чим тісніші були процедури, тим більше почало з’являтися фейкових повідомлень, істерії з боку Росії про те, що це порушення канонів.

Слухачка, Луганська область: Якщо священики не хочуть переходити під юрисдикцію Константинополя, кому буде належати церква – сама будівля?

За українськими законами, усі релігійні споруди належать громадам, окрім історичних споруд, які належать державі

​– За українськими законами, усі релігійні споруди належать громадам, окрім історичних споруд, які належать державі, наприклад, великі лаври, такі, як Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра. Щодо Святогірської не можу сказати.

Тому якщо громада ухвалює рішення, що вона хоче залишитися в юрисдикції Московського чи перейти до Константинопольського патріархату, так і буде.

Питання лавр досить складне, окреме. Власне кажучи, громади самі будуть вирішувати, з ким вони лишатимуться. Але переконаний, що навколо лавр буде багато спекуляцій та боротьби.

Одне, що можна сказати, що автокефальна православна церква України отримає Софію.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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