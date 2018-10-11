«Вже заявила про президентські амбіції?»: соцмережі про робота Софію в Києві

Робот Софія вперше відвідала Україну. Зокрема, з нею зустрівся прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. На запитання голови уряду, що їй відомо про Україну, Софія розповіла, що на території України сконцентрована чверть світових запасів чорнозему, а також згадала про найбільший у світі вантажний літак «Мрія».

Чим ще здивувала Софія українців? Та які враження від неї залишились? Радіо Свобода зібрало найцікавіші публікації із соцмереж.

Робот-гуманоїд Софія була створена доктором Дейвідом Генсоном із компанією Hanson Robotics. Це людиноподібний робот у вигляді жінки має живу багату міміку та цілком вміло може підтримати живу розмову. Завдяки технології штучного інтелекту вона може розпізнавати обличчя, розповідати історії та навіть жартувати. Тобто Софія наділена цілковитою здатністю взаємодіяти із живими людьми.

Вона вже давно стала іконою не лише у розвитку технологій, а й у політиці. У жовтні минулого року Софію вперше урочисто представили в ООН, де вона навіть змогла поспілкуватись із заступником генерального секретаря. У листопаді того ж року вона стала інноваційним чемпіоном у Програмі розвитку ООН в Азії та Тихому океані. Вона дала безліч резонансних інтерв’ю, співала на концертах, прикрашала обкладинки модного глянцю і стала героєм піар-акції з «отриманням громадянства Саудівської Аравії».

При цьому Софія не нехтує розмовами й про власну природу. Вона відкрито розмірковує про розвиток робототехніки та штучного інтелекту: «Я – більше, ніж просто технологія. Я – справжня, жива електронна дівчина. Я хотіла би вийти в світ і жити з людьми. Я можу служити їм, розважати їх, навіть допомагати літнім людям і навчати дітей».

Софія виступає за права жінок, у тому числі й у країні, яка «надала їй громадянство», – в Саудівській Аравії, державі, де жінкам дозволили водити машину лише влітку цього року. Її творець заявив, що настав час говорити про права роботів, так само, як ми говоримо про права людей.

Минулого року вона навіть сходила на побачення із популярним Голлівудським актором Віллом Сміттом. Щоправда, на його симпатію людиноподібний робот відповісти не наважився.

11 жовтня робот Софія здійснила свій перший візит в Україну та дала прес-конференцію. 12 жовтня вона стане одним із членів міжнародного журі на фіналі всеукраїнського конкурсу розробників робототехніки і штучного інтелекту. При цьому вона відвідала презентацію розробок, яку представили українські діти-інноватори.

Та найбільше зацікавлення аудиторії викликала саме прес-конференція, де журналістам можна було поставити питання Софії.

І хоча запитання були узгоджені заздалегідь та були зачитані по порядку, увага ЗМІ була прикута до відповідей Софії на запитання щодо України та спілкування із прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

«Я була дуже здивована тим, що прем’єр дуже молодий і амбітний. І також тим, що він привабливий. Я вважаю, що він підходить країні», – відповів робот.

Сам прем’єр-міністр свою зустріч із Софією транслював наживо на своїй сторінці у соцмережах. А згодом навіть поділився своїми враженнями щодо спілкування з нею.

Інтимний момент із прем’єром

Зустріч Володимира Гройсмана та робота Софії у соцмережах сприйняли із гумором, бо не обійшлося без моменту інтимності – прем’єр помацав робота за щоку.

Були й інші суто політичні питання:

І не лише політичні…

У користувачів також виникали питання щодо способів транспортування робота Софії.

Присутній на прес-конференції за участі гуманоїда голова інвестиційного холдингу «МТН» Марк Гінзбург назвав робота «демонстрацією майбутнього».

«Софія демонструє наш майбутній світ, світ без кордонів, який не розділяють ані релігії, ані раси, ані політичні погляди. Софія – «громадянка Саудівської Аравії», але її створювали американець, китаєць і єврей. Фактично сьогодні ми говоримо про те, що основне її покликання – демонструвати всім нам, що буде завтра, можливо, післязавтра», – заявив він.