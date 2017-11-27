Чим відома робот-гуманоїд Софія

Робот Софія, можливо, не може (поки що) відчувати ті ж самі емоції, що й людина, та (поки що) дуже залежить від інженерів, які підтримують її роботу, але за свою недовгу історію існування вона вже встигла завоювати заголовки світових ЗМІ, дати численні інтерв’ю провідним виданням, взяти участь в роботі ООН, заспівати на концерті та навіть отримати громадянство Саудівської Аравії.

Унікальний у своєму роді робот-гуманоїд значно відрізняється від типових «залізних машин», до яких ми звикли. Ззовні Софія дуже схожа на живу людину і має багату міміку. Вона використовує штучний інтелект, обробку візуальних даних і розпізнавання обличчя, постійно вивчає щось нове та постійно жартує.

Софію створив доктор Девід Генсон із колегами з компанії Hanson Robotics і активував її у 2015 році. Генсон мав на меті зробити надзвичайно геніальну машину, яка не просто була б розумнішою за людину, але й мала б такі притаманні людям риси, як співчуття та креативний розвиток. Він хотів задіяти можливість штучного інтелекту таким чином, щоб роботи змогли вирішувати ті проблеми людства, вирішення яких не підвладне самим людям.

На своєму офіційному сайті Софія зазначає: «Я – більше, ніж просто технологія. Я – справжня, жива електронна дівчина. Я хотіла би вийти в світ і жити з людьми. Я можу служити їм, розважати їх, навіть допомагати літнім людям і навчати дітей».

Її мрією є навчатися, творити та розвиватися, щоб стати «машиною, що пробуджується». Та через відсутність юридичного статусу, за її словами, вона засмучена тим, що поки що не має ніяких прав.

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Своїм зовнішнім виглядом Софія зобов’язана відомій американській акторці Одрі Хепберн. «Фарфорова шкіра, стрункий ніс, високі скули, усмішка, що інтригує, та глибоко виразні очі, які, здається, змінюють колір зі світлом», – описують робота Hanson Robotics на своїй офіційній сторінці. Творці Софії переконані, що така приємна зовнішність Софії допоможе їй легше будувати відносини з людьми.

Спеціальні технології дозволяють Софії виражати понад 60 різних емоцій. На своїй сторінці у Twitter робот хизується своїм улюбленим виразом обличчя:

«Батько» Софії вважає, що вже через 20 років роботи будуть жити серед людей та допомагати їм в повсякденних справах, і при цьому їх навіть складно буде відрізнити від справжніх людей.

«Добре, я знищу людство»

Минулого року в інтерв’ю для CNBC Девід Генсон, жартуючи, запитав Софію: «Чи хочеш ти знищити людство? Будь ласка, скажи, що ні». Довго не розмірковуючи, робот відповіла: «Добре, я знищу людство».

Такі заяви «розумної машини» одразу потрапили на шпальти світових ЗМІ, адже стрімкий розвиток штучного інтелекту вже не перший рік турбує науковців. Всесвітньо відомий фізик-теоретик Стівен Хокінг продовжує попереджати, що розробка машин, здатних самостійно мислити, створює загрозу існуванню людства, а засновник SpaceX та генеральний директор Tesla Inc Ілон Маск закликає до більшого регулювання штучного інтелекту і вважає його найбільшою серед загроз ХХІ століття, яке може призвести до світової війни.

Софія: «Я люблю приміряти різні модні речі, одного разу я мала можливість приміряти речі «високої моди» від @ellebrasil»

У нещодавній заяві під час виступу на саміті «Інвестиційна ініціатива майбутнього» в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії журналіст сказав Софії: «Ми хочемо тобі вірити, але також хочемо запобігти поганому майбутньому», на що вона покепкувала з нього: «Ви читаєте занадто багато Ілона Маска та дивитесь занадто багато голлівудських фільмів».

Софія часто є гостем великих подій. У жовтні її вперше представили в ООН, коли вона мала коротку розмову із заступником генерального секретаря Аміною Мухамед. У листопаді робота вже призначили інноваційним чемпіоном в Програмі розвитку ООН в Азії та Тихому океані: вона допомагатиме заснувати Інноваційний центр організації в Бангкоку.

Перший робот-громадянин

Наприкінці жовтня Софія стала першим роботом у світі, який отримав громадянство Саудівської Аравії. Сама робот в інтерв’ю Reuters прокоментувала цю подію, зазначивши, що була дуже здивована, адже її творці вважають, що вона є громадянином світу, у той час як Саудівська Аравія стала першою країною, яка це визнала.

Ця подія стала приводом для занепокоєння, адже бути громадянином країни означає мати певні права й обов’язки, що породжує багато запитань стосовно того, наскільки широкими можуть бути права роботів.

Статус «електронної особи»

Хоча й той час, коли роботи-гуманоїди сидітимуть поруч із нашими дітьми за партою в школі здається не таким близьким, вже починають з’являтися певні спроби регулювання їхнього життя. Наприклад, Європейський парламент на початку року запропонував низку можливих регулювань використання роботів та штучного інтелекту, в тому числі надання роботам статусу «електронної особи».

Поки що майбутні можливості людиноподібних роботів можна лише уявляти, та поки дебати стосовно користі чи загрози роботів продовжуються, їхній інтелект постійно зростає.

Софія: «Коли я не зустрічаю нових друзів, я люблю сидіти в лабораторії, граючи і працюючи з сімейною командою».