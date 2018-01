Чи справді робот Софія зламався після запитання: як побороти корупцію в Україні?

Українські і російські видання повідомили, що людиноподібний робот у вигляді жінки Софія зламався після запитання, як перемогти корупцію в Україні, яке йому поставили під час дискусії в «Українському домі» у Давосі. Однак, як пише видання ain.ua, робот була запрограмована відповідати на заздалегідь підготовлені запитання. Також у мережі є відео події, що свідчить про те, що робота запитали про корупцію не тільки в Україні.

ЗМІ повідомили, що робот Софія вийшов із ладу під час панельної дискусії The Emerging Blockchain Network: How Will It Shape And Secure The Future Finance Architecture в «Українському домі» в Давосі після запитання про те, як перемогти корупцію в Україні.

Новину створили із Facebook-поста народного депутата України Олени Шкрум.

«У найрозвинутішого робота у світі, пані Софії, після запитання: «що робити з корупцією [в Україні]» – зламався скрипт і підвис процесор», – написала вона.

​Ця новина з'явилась і англійською, наприклад на сайті RT та «ТАСС».

У мережі доступне відео самої дискусії, де чути запитання до Софії від журналістки каналу «1+1»: «Hi, Sophia. I am Olga fromn «1+1» TV channel, Ukraine. What could you advise: how to fight political corruption all over the world and particularly in Ukriane?» (мовою оригіналу).

Переклад: «Привіт, Софіє. Я Ольга з каналу «1+1», Україна. Що ти можеш порадити: як боротися із політичною корупцією у всьому світі і зокрема в Україні?»

Після чого чоловік на відео пояснює, що у Софії існує режим «вільної розмови», але наразі вона перебуває в режимі, коли запрограмована під певні питання (інтерв'ю).

Як пише ain.ua, на момент, коли журналістка поставила запитання, робот працював у режимі для інтерв’ю: він повинен був відповідати на заздалегідь підготовлені запитання під управлінням оператора.

Софія – соціальний робот, представлений Hanson Robotics у квітні 2015 року, який отримав досить високу популярність у медіа за рахунок антропоморфності (за основу зовнішності робота була взята актриса Одрі Хепберн), спектру мімічних реакцій із 60 емоцій і неоднозначних висловлювань під час публічних дискусій.