Томос для України: Київський патріархат закликав готуватися до об’єднавчого собору

Київський патріархат закликав прибічників автокефалії розпочати підготовку до об’єднавчого собору для ухвалення рішення про створення помісної української церкви. Про це повідомили у прес-службі патріархії.

«Завданням цього собору є затвердити рішення про церковну єдність, обрати предстоятеля єдиної помісної автокефальної УПЦ, який від її імені одержить патріарший і синодальний томос про автокефалію УПЦ», – ідеться у повідомленні.

Патріархат також закликав "єпископат, духовенство та вірних УАПЦ, як і єпископат, духовенство та вірних Московського патріархату, підтримати процес об’єднання українського православ’я".

Томос для України: повний текст історичного рішення Константинополя

У патріархії закликали утримуватися від захоплення церковного майна і будь-яких насильницьких дій.

«Процес об’єднання українського православ'я повинен відбуватися добровільно, мирно і без примусу, кожен член церкви, як і кожна громада мирян чи ченців матимуть право вільно обрати центр свого церковного підпорядкування – належати до Української чи до Російської церкви", – наголосили в заяві.

У Київському патріархаті зазначили, що духовенство і миряни, які хочуть і надалі підпорядковуватися Московському патріархату, мають на це право.

Читайте також: Україні дали томос. Чи ні? 5 простих відповідей

«Російська православна церква в Україні буде рівноправно співіснувати з усіма іншими церквами і релігійними організаціями, як це гарантовано Конституцією та законами нашої держави і міжнародним правом», – йдеться у заяві.

У Стамбулі 11 жовтня представник Вселенського патріархату зробив заяву щодо Української православнoї церкви і томосу.

Читайте також: Прокремлівські ЗМІ після заяви Вселенського патріархату щодо УПЦ написали про «самозванців» і «легалізацію розколу» (огляд)

Згідно з рішенням Синоду, Вселенський патріархат продовжує процедурунадання томосу про автокефалію Українській православній церкві.

Синод також постановив відновити канонічний сан глави Української православної церкви Київського патріархату Філарета і глави Української автокефальной православної церкви Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Патріарх Філарет зазначив, що після рішення Синоду представники українського православ’я можуть об’єднатися.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Філарет розповів про наступний крок після рішення Синоду

Після томосу російські церкви в Україні не зможуть називатися українськими – Філарет

Порошенко: побачите людей, які закликатимуть узяти силою лавру, монастир чи храм, знайте, то – московська агентура

Томос для України: погрози Кремля нашкодили самій Росії

У Московського патріархату немає власності в Україні – Єленський