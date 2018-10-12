МВС «діятиме жорстко» проти екстремізму на ґрунті релігійної ворожнечі

Міністерство внутрішніх справ України заявляє, що не допустить «свавілля і злочинів на ґрунті релігійної нетерпимості».

За словами міністра Арсена Авакова, у зв’язку з початком процесу надання автокефалії православній церкві України МВС України наголошує на неприпустимості актів свавілля і екстремізму на ґрунті релігійної ворожнечі або нетерпимості, закликає політичних і громадських діячів утриматися від провокацій і спроб дестабілізувати ситуацію у країні.

«Закликаю не допускати провокацій і спекуляцій. МВС гарантує безпеку та правопорядок. Якщо виникне необхідність протидіяти екстремізму та релігійній ворожнечі, діятиме жорстко. Хай це не стане несподіванкою для всіх «гарячих голів», – цитує Авакова прес-служба МВС.

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11 жовтня під вечір у Стамбулі представник Вселенського патріархату зробив заяву щодо Української православної церкви, яку українські політики і представники деяких місцевих православних церков назвали історичною.

У ньому материнська структура всіх православних церков світу, Константинопольський патріархат, офіційно заявила, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві, а також скасувала дію Синодального листа 1686 року, який, як твердять у Москві, підпорядковував Київську митрополію Московському патріархатові.

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Далі керівники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), повинні скликати Собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому можуть дати томос про автокефалію.