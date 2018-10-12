Прокремлівські ЗМІ після заяви Вселенського патріархату щодо УПЦ написали про «самозванців» і «легалізацію розколу» (огляд)

11 жовтня представник Вселенського патріархату зробив заяву щодо Української православної церкви і томосу, який має отримати Україна. Згідно з рішенням синоду Вселенського патріархату, процедура надання автокефалії помісній Українській православній церкві продовжується​, а із глави Української православної церкви Київського патріархату Філарета і глави Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія знімається анафема.

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Як описували цю новину російські ЗМІ та проросійські медіа на окупованих територіях східної України? Радіо Свобода зібрало найбільш показові матеріали.

Видання Russia Today винесло в заголовок публікації про події в українському православ’ї цитату прес-секретаря Російської православної церкви Олександра Волкова, який назвав зняття анафеми з голови УПЦ КП патріарха Філарета «легалізацією розколу».

Видання повідомляє, що велику офіційну заяву представники РПЦ зроблять 15 жовтня. Видання також посилається на голову синодального відділу РПЦ із взаємозв’язків церкви із суспільством і ЗМІ: «Константинопольським патріархатом здійснено безпрецедентні антиканонічні дії, що являють собою спробу руйнування основ православного канонічного устрою».

Проросійське видання News Front, яке наповнюють із окупованих російськими гібридними силами територій на сході України, анонсувало новину про заяву Вселенського патріархату щодо Української православної церкви, назвавши її представників «самозванцями». При цьому Київський патріархат у виданні називають «розкольницькою релігійною організацією».

В інтерв’ю протоієрея Олега Трофимова видання взагалі заперечує зняття анафеми із глави Української православної церкви Київського патріархату Філарета: «Релігія наражається на русофобську політику Порошенка, який виконує замовлення Заходу. Оскільки режим Порошенка пішов на таку брехню, значить будуть провокації й приведе це до великої крові в Україні».

А ось такий заголовок подало видання «Взгляд»: «РПЦ напророкувала початок «чогось страшного» в Україні».

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У короткому інфоролику про події навколо Української православної церкви так само розповідають про «розкольників» та трагічно говорять про «розділення країн політиками».

В російському православному виданні «Царь Град» взагалі розповідають, що глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет буде «понижений» у званні із «лжепатріарха» до «лжемитрополита». Хто саме має намір позбавити його цього звання, не повідомляється, але можна припустити, що мова йде саме про представників Московського патріархату, які в принципі не наділені владою призначати звання священнослужителям УПЦ КП.​

Російська «Національна служба новин» наводить реакцію протодиякона Андрія Кураєва, який, судячи з усього, найбільше переживає за храми на території України, які перебувають під орендою Московського патріархату: «Що важливіше для християнина: людина чи кам’яна споруда? Мир можливий за двох умов: перша – повне розкаяння розкольників перед Москвою. Але це маловірогідно. Або ж компроміс. Вважаю, що всі сили треба кинути не на боротьбу з автокефалією, а на те, аби з усіх учасників конфлікту взяти юридичні гаранті прав українських громадян, які хочуть зберігати частково російську ідентифікацію».

Серед російських пропагандистських програм чи не найбільшу популярність має вечірнє ток-шоу «60 хвилин» на телеканалі «Россия-1». Традиційно велику частину програми зайняла тема України. Замість того, аби обговорювати проблеми в Росії, на одному із найпопулярніших федеральних каналів обговорювали питання України та єдиної помісної церкви.

Ведучий констатував: «Розкол верифікований». Основна претензія російської пропаганди полягає в знятті анафеми із глави УПЦ КП патріарха Філарета. В програмі вислови також офіційну позицію Української православної церкви Московського патріархату, яка вимагає піддати анафемі Вселенського патріарха Варфоломія за зняття прокляття із Філарета.

Одночасно із цим сюжет програми раптово обернувся на обговорення подій на Донбасі. За словами ведучих, президент України Петро Порошенко «закликав українську армію використовувати все наявне озброєння та без сумнівів захищати національні інтереси, відкриваючи вогонь по Донбасу».

Ця цитата була нібито взята із зустрічі з командирами бригад Збройних сил, Нацгвардії і Державної прикордонної служби. Насправді ж цитата звучала так: «Ми не повинні піддаватися на провокації в районі проведення Операції об'єднаних сил, проте дозволяю і наказую застосовувати всі підпорядковані вам сили і засоби в якості вогню у відповідь для збереження життя наших людей».

У Стамбулі 11 жовтня представник Вселенського патріархату зробив заяву щодо Української православної церкви і томосу.

Згідно з рішенням Синоду, Вселенський патріархат продовжує процедуру надання томосу про автокефалію Українській православній церкві.

Синод також постановив відновити канонічний сан глави Української православної церкви Київського патріархату Філарета і глави Української автокефальной церкви, митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з церквою».

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