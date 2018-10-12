У Кремлі хочуть захистити «інтереси православних» в Україні

Росія готова «політико-дипломатичними заходами» захищати інтереси православних в Україні, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

«У випадку, якщо події увійдуть в русло протиправних дій, то, звичайно, як Росія всюди захищає інтереси росіян і російськомовних, то також, і про це неодноразово говорив Володимир Путін, Росія захищає інтереси православних», – сказав Пєсков, якого цитує російська державна агенція ТАСС.

На уточнювальне запитання, яким чином Москва готова захищати інтереси православних на Україні, представник Кремля відповів: «Винятково політико-дипломатичними [заходами]».

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При цьому Пєсков додав, що це буде потрібно тільки «у разі, якщо українській владі не вдасться утримати ситуацію в правовому полі, якщо це матиме якісь потворні прояви, насильницькі».

11 жовтня під вечір у Стамбулі представник Вселенського патріархату зробив заяву щодо Української православної церкви, яку українські політики і представники деяких місцевих православних церков назвали історичною.

У ньому материнська структура всіх православних церков світу, Константинопольський патріархат, офіційно заявила, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві, а також скасувала дію Синодального листа 1686 року, який, як твердять у Москві, підпорядковував Київську митрополію Московському патріархатові.

Далі керівники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), повинні скликати Собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому можуть дати томос про автокефалію.

Росія висловила занепокоєння рішенням Синоду Константинопольського патріархату.

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