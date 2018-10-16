Порошенко про рішення РПЦ: «Ми на правильному шляху»

Президент України Петро Порошенко заявляє, що рішення Російської православної церкви про розрив спілкування зі вселенським православ’ям свідчить про правильність прагнень українців щодо створення єдиної помісної православної церкви.

«Із подачі Кремля залежне від нього російське церковне начальство заявило про розрив євхаристійного спілкування з Константинопольським Патріархатом. Така реакція духовної і світської влади РФ на прагнення українців і рішення Вселенського Патріархату означає, ми на правильному шляху», – написав Порошенко у Twitter 16 жовтня.

За його словами, РПЦ стала «на шлях самоізоляції та конфлікту із світовим православ’ям» подібно до того, як «Росія протиставила себе усій світовій спільноті».

Напередодні синод Російської православної церкви розірвав церковне спілкування зі Вселенським патріархатом через його рішення надати автокефалію Українській церкві.

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Російська православна церква та її нинішній український підрозділ, УПЦ (МП), виступають різко проти майбутнього надання Константинополем автокефалії об’єднаній українській помісній православній церкві, що призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні.

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