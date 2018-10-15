Речник УПЦ КП про рішення РПЦ: «Мінська схизма»

Речник Української православної церкви – Київського патріархату, архієпископ Євстратій (Зоря) назвав рішення Російської православної церкви розірвати церковне спілкування зі Вселенським патріархатом «Мінською схизмою» (розколом, розділенням).

За словами голови інформаційного управління УПЦ КП, «синод МП (Московського патріархату – ред.) повторює політику Кремля – самоізоляція у відповідь на законні рішення міжнародної спільноти».

«Тепер перед всіма належними до МП в Україні постає питання: йти разом з РПЦ у розділення чи залишатися в єдності зі Вселенським православ’ям – через Помісну Українську Церкву?» – написав Євстратій, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, у фейсбуці.

У коментарях до цього допису архієпископ Євстратій на запитання «Тобто московська церква стає на шлях розкольництва?» відповів: «Саме так». За його словами, рішення про можливу церковну відповідальність РПЦ за цей крок має ухвалити Вселенський патріарх.

Крім того, в коментарях звернули увагу, що рішення РПЦ унеможливлює перебування численних ченців із цієї церкви і її підрозділів у монастирях на «святій горі» Афон у Греції, які підпорядковані безпосередньо Вселенському патріархатові, а також відвідини цих монастирів, популярні серед посадовців-вірян Московського патріархату.

Раніше 15 жовтня синод Російської православної церкви, що засідав у столиці Білорусі Мінську, ухвалив розірвати церковне спілкування зі Вселенським патріархатом через його рішення надати автокефалію об’єднаній помісній Українській церкві ближчим часом.

У заяві синоду, яку наведено на сайті РПЦ, зокрема, мовиться, що це рішення «виводить Константинопольський патріархат за межі канонічного поля і, на велику нашу скорботу, унеможливлює для нас продовження євхаристичного спілкування з його ієрархами, духовенством і мирянами».

«Відтепер і надалі до відмови Константинопольського патріархату від ухвалених ним антиканонічних рішень для всіх священнослужителів Російської православної церкви неможливе співслужіння з кліриками Константинопольської церкви, а для мирян – участь у таїнствах, що здійснюються в її храмах», – мовиться в заяві.

Російська православна церква, як і її нинішній український підрозділ, Українська православна церква, що в єднанні з Московським патріархатом, раніше вже кілька разів попереджали про можливість такого кроку. При цьому йдеться про розрив із церквою, яка, за канонами православного світу, є материнською щодо всіх інших православних церков і має щодо них особливі повноваження. Це відображено в назві «Вселенський патріархат», яку російська церква уникає згадувати, використовуючи тільки іншу назву «Константинопольський патріархат».

Наразі не відомо, як відреагують на рішення РПЦ піти на розкол у відносинах зі Вселенським патріархатом сам цей патріархат та інші помісні православні церкви.

11 жовтня синод Вселенського патріархату ухвалив продовжити процес надання автокефалії українській церкві. Синод також відновив канонічний ієрархічний і священицький сан глав УПЦ КП Філарета і УАПЦ Макарія і всіх їхніх послідовників, а вірян цих церков відновив у євхаристичному спілкуванні з канонічним світовим православ’ям. РПЦ свого часу, назвавши ці церкви та їхніх предстоятелів «розкольниками», наклала на них церковну анафему, що означало відлучення від церковного спілкування.

Крім того, Вселенський патріархат скасував своє рішення від 1686 року, яким право висвячувати канонічно підпорядкованих йому митрополитів Київських було на певних умовах делеговане патріархам Московським. РПЦ твердить, ніби те рішення означало передачу їй Київської митрополії, а відтак Україна нібито належить до її канонічної території.

Константинопольський патріархат, який також має титул Вселенського, за давніми церковними правилами вважається «першим за честю», чи «першим серед рівних», серед усіх помісних православних церков і традиційно має широкі повноваження, серед яких, зокрема, надання автокефалії новим помісним церквам.

Російська православна церква та її нинішній український підрозділ, УПЦ (МП), виступають різко проти майбутнього надання Константинополем автокефалії об’єднаній українській помісній православній церкві, що призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні.

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