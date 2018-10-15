РПЦ розірвала спілкування зі вселенським православ’ям

Синод Російської православної церкви розірвав церковне спілкування зі Вселенським патріархатом через його рішення надати автокефалію Українській церкві.

У заяві синоду, яку наведено на сайті РПЦ, зокрема, мовиться: «Прийняття у спілкування розкольників та особи, якій була проголошена анафема в іншій помісній Церкві, з усіма рукопокладеними ними «єпископами» і «кліриками», зазіхання на чужі канонічні терени, спроба відректися від власних історичних рішень і зобов’язань – усе це виводить Константинопольський патріархат за межі канонічного поля і, на велику нашу скорботу, унеможливлює для нас продовження євхаристичного спілкування з його ієрархами, духовенством і мирянами».

«Відтепер і надалі до відмови Константинопольського патріархату від ухвалених ним антиканонічних рішень для всіх священнослужителів Російської православної церкви неможливе співслужіння з кліриками Константинопольської церкви, а для мирян – участь у таїнствах, що здійснюються в її храмах», – мовиться в заяві синоду РПЦ, що засідав у білоруському Мінську.

Російська православна церква, як і її нинішній український підрозділ, Українська православна церква, що в єднанні з Московським патріархатом, раніше вже кілька разів попереджали про можливість такого кроку. При цьому йдеться про розрив із церквою, яка, за канонами православного світу, є материнською щодо всіх інших православних церков і має щодо них особливі повноваження. Це відображено в назві «Вселенський патріархат», яку російська церква уникає згадувати, використовуючи тільки іншу назву «Константинопольський патріархат».

Наразі не відомо, як відреагують на рішення РПЦ піти на розкол у відносинах зі Вселенським патріархатом інші помісні православні церкви.

11 жовтня синод Вселенського патріархату ухвалив продовжити процес надання автокефалії українській церкві. Синод також відновив канонічний ієрархічний і священицький сан глав УПЦ КП Філарета і УАПЦ Макарія і всіх їхніх послідовників, а вірян цих церков відновив у євхаристичному спілкуванні з канонічним світовим православ’ям. РПЦ свого часу, назвавши ці церкви та їхніх предстоятелів «розкольниками», наклала на них церковну анафему, що означало відлучення від церковного спілкування.

Крім того, Вселенський патріархат скасував своє рішення від 1686 року, яким право висвячувати канонічно підпорядкованих йому митрополитів Київських було на певних умовах делеговане патріархам Московським. РПЦ твердить, ніби те рішення означало передачу їй Київської митрополії, а відтак Україна нібито належить до її канонічної території.

Константинопольський патріархат, який також має титул Вселенського, за давніми церковними правилами вважається «першим за честю», чи «першим серед рівних», серед усіх помісних православних церков і традиційно має широкі повноваження, серед яких, зокрема, надання автокефалії новим помісним церквам.

Російська православна церква та її нинішній український підрозділ, УПЦ (МП), виступають різко проти майбутнього надання Константинополем автокефалії об’єднаній українській помісній православній церкві, що призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні.

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