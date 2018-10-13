В УПЦ (МП) є серйозні настрої, спрямовані на відрив від Москви – Єленський

Новим предстоятелем Української православної церкви, найймовірніше, оберуть одного із тих ієрархів, які зараз керують своїми єпархіями чи церквами в Україні. Це, скоріш за все, буде та людина, що зможе повести за собою саме в цей. Про це Радіо Свобода сказав релігієзнавець, народний депутат Віктор Єленський.

– Пане Єленський, ми почули і рішення синоду, і виступ президента України, і виступ патріарха Філарета. Як ви можете оцінити все, що сталося, і що буде далі?

– Я вважаю, що здійснений дуже важливий крок на шляху до автокефалії православної церкви в Україні, і, по суті, тут дійсно можна казати, що справа автокефалії вийшла на фінішну пряму. Тобто йдеться вже про справи, які мають полагодити в Україні наші ієрархи, і вони можуть тоді звернутися вже за томосом до Вселенського патріарха.

– Наскільки простою буде ця фінішна пряма, аби таки добігти чи дійти до фінішу? Патріарх Філарет сказав у сьогоднішньому виступі, що вони ще не знають дати призначення собору і того, як довго це може тривати.

Сподіваюсь на церковну свідомість наших ієрархів і на їхню, якщо хочете, громадянську позицію

– Я сподіваюсь на церковну свідомість наших ієрархів і на їхню, якщо хочете, громадянську позицію. Вони знають, наскільки великим є запит на церковну незалежність в Україні, наскільки великим є запит на церковну єдність у нашій крані, і тому думаю, що вони постійно мали б на це зоглядатися. Я хочу також подякувати – якщо так можна сказати – за мужність тим ієрархам, тим священикам, клірикам, мирянам, які вірили впродовж чверті, по суті, століття, що правда на їхньому боці, що Дух Святий не тільки дихає там, де Московський патріархат, а що він є в їхніх таїнствах, що він присутній у їхніх храмах, що Христос присутній серед них. Це дуже важливо.

– Пане Єленський, скажіть, будь ласка, наскільки, як кажуть в українців: «Де два українці – там три гетьмани», – як буде обиратися глава, предстоятель нової церкви? Може бути така… поки той дим піде чи не піде – можливо, в Україні цього не буде?

У церкві інколи вибирають не найглибшого богослова, а ієрарха, який найбільше підходить для церкви в цей момент

– Його будуть обирати ті архієреї, які звернулися до Вселенського патріарха з проханням про томос. Із іншого боку, вони можуть запросити і інших ієрархів, які до них приєднаються, наприклад, з Української православної церкви (Московського патріархату). І разом, я думаю, вони випрацюють процедуру обрання і оберуть найбільш гідного серед них або того, який є найбільш відповідний моментові. Тому що у церкві інколи вибирають не найглибшого богослова і не наймудрішого діяча, і навіть не найкращого адміністратора, а ієрарха, який найбільше підходить для церкви в цей момент, який може повести цей корабель саме в цей, а не в який інший відтинок історії.

– Якщо звертатися до вас не як до релігієзнавця, а як до політика – то це може бути… хто, прогнозуючи? Це може бути хтось із тих, хто нині проживає в Україні, хто нині є предстоятелем церкви, чи це може бути з тих, хто приїздив, із посланців патріарха Константинопольського Варфоломія?

Я не чув, щоб хтось із ієрархів висував свою кандидатуру. Це говорить на користь нинішнього предстоятеля УПЦ КП

– Найімовірніше, це буде один із тих ієрархів, які зараз керують своїми єпархіями чи церквами в Україні. УПЦ КП – неодноразово спікери її говорили про те, що вони не бачать предстоятелем, принаймні кандидатом в предстоятелі, когось іншого, ніж нинішнього предстоятеля УПЦ КП. І я не чув, щоб хтось із інших ієрархів висував свою кандидатуру чи говорив. Це нічого, звичайно, не означає, тому що в церкві не ведуть передвиборчі кампанії, але те, що ніхто з них не заявляв, або його прихильники не заявляли, про такі амбіції, – це, очевидно, говорить на користь нинішнього предстоятеля УПЦ КП.

– Як ви думаєте, скільки парафій, митрополій, хто може від Московського патріархату долучитися до цієї автокефалії?

Є багато таких проблем внутрішньоцерковних, до яких держава не має стосунку, які церква має вирішити самостійно

– Я знаю, що в УПЦ (МП) є серйозні настрої, спрямовані на відрив від Москви. Але це не значить, що ми будемо з вами свідками такого карколомного обвального переходу. Тому що є чимало міжособистісних суперечностей, є проблеми такі, які зі світського погляду не дуже помітні, а можливо, і дуже помітні. Наприклад: є чимало архієреїв, які мають один і той самий титул. Розумієте? Тобто такого не може бути у православній еклезіології. Тобто вони повинні ділити свої єпархії і міняти свої титули. Є багато таких проблем внутрішньоцерковних, до яких держава не має стосунку і не може мати стосунку, які церква має вирішити самостійно.

– Самостійно і мирним, очевидно, способом. Як ви прогнозуєте – чи можуть бути маніфестації, церковні ходи?

Є заклик до мирного розв’язання. Це не входить у плани Московської патріархії. Там говорять про зіткнення, про кров

– Одним із пунктів сьогоднішнього рішення є заклик до мирного розв’язання всіх проблем, які існують у православній церкві. Це, звичайно, ніяким чином не входить у плани Московської патріархії. Там день і ніч говорять про зіткнення, про кров і так далі, і тому подібне. Таким чином вони малюють сценарій своїх майбутніх дій. Ми знаємо, що вони дуже талановиті у справі розпалювання міжетнічних, міжнаціональних і міжцерковних суперечностей, і знаємо, що про це знають наші правоохоронні органи.