Церковні міфи і реалії: відбувся важливий крок до томосу для України

(Рубрика «Точка зору»)

Про томос Вселенського патріарха для Української помісної церкви говориться багато. І не лише в Україні. Ця подія набула міжнародного резонансу. Особливо на неї звертають увагу в Росії, адже цей томос призведе до зменшення впливу Російської православної церкви, а отже, і до впливу російської влади. Адже влада і церква в Росії були і є тісно взаємозв’язані.

​Міфи і реалії

На жаль, в українському суспільстві існує чимало церковних міфів. Боюся, що до недавнього часу значна частина українців навіть не знали про Вселенський патріархат і про його роль у світовому православ’ї. А те, що таке томос, яка процедура його надання – це взагалі для багатьох «таїна за сімома печатями».

Не дивно, що питання надання Вселенським патріархом томосу для Української помісної церкви породжує різні міфи, бажання видавати бажане за дійсне. Це, на жаль, бачимо і в заявах представників влади, і в українських мас-медіа. Так, Вселенський патріархат почав процедуру надання томосу. Проте, це не значить, що томос завтра чи післязавтра буде наданий. «Бравий» оптимізм з цього приводу породжує часто безпідставні надії, які закінчуються розчаруваннями.

Боюся, що таким розчаруванням для деяких став Синод Вселенського патріархату, який відбувся 9–11 жовтня. В українському суспільстві поширювалася думка, що на цьому буде ухвалене рішення про надання томосу. Але цього не сталося. В принципі, це зрозуміло. Ситуація з наданням томосу для України є непростою. І необхідно здійснити низку важливих кроків, щоб це сталося.

Отже, що маємо в активі. Були переговори президента України Петра Порошенка із Вселенським патріархом Варфоломієм з приводу томосу. Є звернення Верховної Ради України з цього питання. Відповідно, Вселенський патріарх почав процедуру надання томосу. Зі свого боку, він здійснив низку важливих кроків. Передусім проводилися консультації патріарха і його представників із ієрархами інших православних церков, у тому числі й з Російською православною церквою. Всім добре відомий недавній візит Московського патріарха до Стамбула, де він зустрічався зі Вселенським патріархом. Відомо також, що Московському патріарху дали зрозуміти: томос для Української помісної церкви готується, а Вселенський патріархат від цього не збирається відступати. Також патріарх Варфоломій послав в Україну двох своїх екзархів.

До речі, цей вчинок викликав украй негативну реакцію з боку представників Російської православної церкви, зокрема деяких ієрархів її філії – Української православної церкви (Московського патріархату) – УПЦ (МП). Звучали навіть заяви, що такі дії Вселенського патріарха неканонічні. Адже екзархи (і це зрозуміло!) мали підготувати ґрунт для створення Української помісної церкви.

Адже ситуація тут не є простою. Нині в Україні маємо три православні юрисдикції – Українську православну церкву Київського патріархату, Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ), предстоятелі яких свого часу були позбавлені Московським патріархатом священицького сану, а також УПЦ (МП), керівники якої заявляють, що їм томос не потрібен. Ось і питання, якій церкві варто надавати томос? Зрозуміло, стоїть питання про створення такої в Україні православної церкви, якій можна було б надати томос і це не викликало якихось особливих заперечень. Це непроста справа і вирішення її потребує часу.

Рішення Синоду Вселенського патріархату вселяють надію

Синод же Вселенського патріархату 9–11 жовтня здійснив низку важливих кроків для надання томосу. Зокрема, в рішенні Синоду записано відродити Ставропігію Вселенського патріарху в Києві. Як це відбуватиметься, побачимо. Але якщо буде в Україні створена православна інституція (Ставропігія), підпорядкована безпосередньо Вселенському патріарху, він стане важливим «ферментом» у формуванні Української помісної церкви, якій і буде надано томос.

Синод також поновив глав УПЦ КП і УАПЦ, Філарета (Денисенка) і Макарія (Мелетича) в своєму єпископському й священицькому сані. А це означає, що УПЦ КП і УАПЦ стають учасниками створення Української помісної церкви.

І нарешті (це, певно, найголовніше) Синод скасував зобов’язання Синодального листа 1686 року про право Московського патріархату висвячувати Київських митрополитів. Тим самим Вселенський патріархат «повернув» собі Київську митрополію. Тобто Україна – це канонічна територія Вселенського патріархату. Відповідно, Московський патріархат немає права на Україну.

Тобто Вселенський патріархат зробив ще один (і досить важливий!) крок на шляху до надання томосу Українській помісній церкві. І це не може нас не тішити.

Петро Кралюк – проректор Острозької академії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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