У РПЦ заявляють, що після рішень Синоду не можуть бути в єдності з Константинополем

Голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату митрополит РПЦ Іларіон назвав «розбійницькими» і «помилковими» ухвалені 11 жовтня рішення Константинополя з українського питання.

За його словами, рішення «про зняття анафеми з голів двох неканонічних церков в Україні і скасування дії синодального рішення 1686 року, за яким Київська митрополія була переведена в Московський патріархат» роблять неможливим перебування РПЦ в єдності з Константинопольським патріархатом.

Іларіон додав, що в РПЦ будуть змушені «вживати якісь заходи».

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«Ми вже призупинили молитовне поминання Константинопольського патріарха, і я думаю, що рішення нашого Синоду будуть такими, які потрібні церковними канонами», – сказав митрополит Іларіон в інтерв’ю телеканалу «Росія 24» 13 жовтня.

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Материнська структура всіх православних церков світу – Константинопольського патріархат, згідно із рішенням Синоду, 11 жовтня підтвердив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві, а також скасував дію Синодального листа 1686 року, який, як стверджують у Москві, підпорядковував Київську митрополію Московському патріархату.

Синод також постановив відновити канонічний сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Тепер українські православні церкви – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають підготувати і скликати Собор, на якому ухвалити рішення про об’єднання і обрати свого патріарха. Об’єднана православна українська громада і отримає, як очікується, томос на автокефалію від Вселенського патріарха Варфоломія.

Голова синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви (Московського патріархату) архієпископ Климент (Вечеря) вже заявив, що УПЦ (МП) «точно не піде на об'єднання із представниками Київського патріархату і Української автокефальної церкви».

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