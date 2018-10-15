Синод РПЦ збирається в Мінську: «будуть ухвалені рішення щодо України»

Лідери Російської православної церкви зустрічаються в столиці Білорусі Мінську 15 жовтня. Засідання Синоду скликав патріарх Кирил для оцінки останніх подій, у тому числі і щодо рішень Константинопольського патріархату.

«Це буде дуже важлива зустріч, під час якої будуть ухвалені певні рішення стосовно ситуації в Україні. Я сподіваюсь, що православна церква знайде сили для подолання кризи та збереження її єдності», – сказав російський патріарх 13 жовтня в Мінську перед засіданням Синоду.

Вселенський патріарх Варфоломій, який вважається лідером світового православ’я, 11 жовтня підтвердив позицію щодо визнання незалежності Української православної церкви.

Це рішення у Москві піддають критиці, називаючи «катастрофічним» для православ’я.

Ситуація навколо визнання автокефалії українського православ’я була темою обговорення 12 жовтня на Раді безпеки Росії під головуванням президента Володимира Путіна. Кремль заявив минулого тижня, що Росія захистить інтереси православних в Україні.

У Києві 14 жовтня тисячі людей взяли участь у молитві подяки за рішення Константинопольського патріарха Варфоломія про початок процесу надання незалежності Українській православній церкві.

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