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15 Жовтень 2018, Київ 18:39
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Томос для УПЦ: Путін програв?

Томос для УПЦ: Путін програв?
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Реакція на ситуацію в Україні. Так патріарх Кирило (Гундяєв) пояснив проведення сьогодні у Мінську синоду РПЦ. А Володимир Путін скликав нараду за участю силовиків Росії після рішення Вселенського патріархату продовжити надання автокефалії Українські православній церкві. Якою буде відповідь Москви? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили політичний експерт Олег Саакян, екс-глава відділу зовнішніх зв'язків УПЦ (МП) Кирило Говорун, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, російський історик, релігієзнавець Андрій Зубов.

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