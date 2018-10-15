Томос для УПЦ: Путін програв?

Реакція на ситуацію в Україні. Так патріарх Кирило (Гундяєв) пояснив проведення сьогодні у Мінську синоду РПЦ. А Володимир Путін скликав нараду за участю силовиків Росії після рішення Вселенського патріархату продовжити надання автокефалії Українські православній церкві. Якою буде відповідь Москви? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили політичний експерт Олег Саакян, екс-глава відділу зовнішніх зв'язків УПЦ (МП) Кирило Говорун, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, російський історик, релігієзнавець Андрій Зубов.