Україну на заході РПЦ в Мінську представляють митрополити УПЦ (МП) Онуфрій та Лука

Україну на соборі Російської православної церкви в Мінську представляє глава УПЦ (МП) митрополит Онуфрій, а також митрополит Запорізький та Мелітопольский Лука, повідомив Радіо Свобода речник Білоруської православної церкви Московського патріархату Сергій Лепін.

Священний синод – один із найвищих органів церковного управління. Він складається з голови, патріарха Московського, дев’яти постійних і п’яти тимчасових членів – єпархіальних архієреїв. Постійними членами є: за кафедрою – митрополити Київський і всієї України, Санкт-Петербурзький і Ладозький, Крутицький і Коломенський, Мінський і Заславський, патріарший екзарх усієї Білорусі, Кишинівський і всієї Молдови, Астанайський і Казахстанський, глава Митрополичого округу в Казахстані, Ташкентський і Узбекистанський, глава Середньоазіатського митрополичого округу, за посадою -- голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків і керуючий справами Московської патріархії.

Перед засіданням синоду патріарха Кирила прийняв президент Білорусі Олександр Лукашенко, з повідомлень його прес-служби зрозуміло, що вони серед іншого говорили про автокефалію української церкви.

«На жаль, наша церква дуже часто в історії ставала заручницею міждержавних відносин. Часом наших неправильних вчинків. Ви повинні знати нашу непохитну державницьку позицію, що розкол – це завжди погано. І це погані наслідки. Наслідки найнебезпечніші. Тому ми дуже болісно ставимося до того, що відбувається сьогодні в православ'ї», – сказав Лукашенко.

«Це буде дуже важлива зустріч, під час якої будуть ухвалені певні рішення стосовно ситуації в Україні. Я сподіваюсь, що православна церква знайде сили для подолання кризи та збереження її єдності», – вказав російський патріарх 13 жовтня в Мінську перед засіданням Синоду.

Вселенський патріарх Варфоломій, який вважається лідером світового православ’я, 11 жовтня підтвердив позицію щодо визнання незалежності Української православної церкви. Це рішення у Москві піддають критиці, називаючи «катастрофічним» для православ’я.

У Києві 14 жовтня тисячі людей взяли участь у молитві подяки за рішення Константинопольського патріарха Варфоломія про початок процесу надання незалежності Українській православній церкві.

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