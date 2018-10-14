Порошенко: сподіваюся, об’єднавчий собор пройде всупереч приказці про 3 гетьмани

На учасниках об’єднавчого собору українських православних церков лежатиме історична відповідальність, заявив президент України Петро Порошенко під час молитовного заходу в центрі Києві.

«Сподіваюся і вірю, що собор пройде всупереч нашій національній приказці про те, де два українці – там три гетьмани. Відповідальність, яка лежатиме на учасниках об’єднавчого собору – без перебільшення історична. 988-го року наша країна прийняла Хрещення», – сказав Порошенко.

Він зазначив, що українська церква не мала автокефалії, визнаної Вселенським православ’ям.

«До середини сімнадцятого століття, до московського полону, Київська митрополія користувалася широкими правами у структурі Матері-Церкви. Але, наголошую, це не відновлення автокефалії. Ніколи ще українська церква автокефалії не мала, визнаної Вселенським православ’ям», – заявив президент.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив патріарх Філарет, керівники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), повинні скликати Собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія заперечує проти рішення Синоду Константинопольського патріархату.

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