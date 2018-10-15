Московський патріарх Кирил назвав Білорусь «нашою землею», а про Україну говорив як про «ворота пекла»

Під час виступу у столиці Білорусі Мінську патріарх московський Кирил назвав Білорусь частиною «нашої землі», згадав часи, коли церковне життя протікало там нелегко, похвалив владу Білорусі і розкритикував українську.

Офіційний сайт Московського патріархату Російської православної церкви опублікував повний текст промови патріарха Кирила після богослужіння в мінському Свято-Духовому соборі.

«Біла Русь – це особлива частина історичної Русі. Тут із глибокої давнини теплився вогонь православної віри. Тому Біла Русь пов’язана з самими витоками православної віри на нашій землі», – сказав московський патріарх.

Кирил нагадав, що «Полоцька єпархія стала однією з перших в історії Російської Православної Церкви, оскільки невдовзі після хрещення киян були похрещені і жителі міста Полоцька».

Однак, у четвер, 11 жовтня, Синод Вселенського патріархату визнав незаконною анексію Російською православною церквою Київської митрополії в 1686 році. А саме з Київською митрополією пов’язана історія Полоцької єпархії. Назва ж «Російська православна церква» взагалі офіційно почала використовуватися тільки в XX ст.

Виступаючи перед присутніми в Свято-Духовому соборі Мінська, патріарх Кирил заявив, що «сьогодні непросто на братській Українській землі».

«Ми знаємо, як ворог роду людського ополчився на Церкву Православну, яка проходить через найважчі випробування, але віримо, що ворота пекла не здолають Церкву. Ми віримо, що ніякі світські сили, які ставлять перед собою мету знищити Церкву, не будуть успішними», – сказав московський митрополит РПЦ.

Синод Російської православної церкви на засіданні 15 жовтня в Мінську ​має відреагувати на ситуацію, яка складається з православ’ям в Україні. Це буде перший за всю історію РПЦ синод, який відбудеться у столиці Білорусі.

Місцевомо священику заборонили богослужіння

Напередодні у Мінську заборонили служіння священикові Свято-Михайлівського православного приходу Олександрові Шрамку. Шрамка, який вже був готовий до недільної служби, чекаючи на патріарха, не допустили до богослужіння. За словами самого священика, у вівторок на нього чекають в єпархіальному управлінні. Як ідеться в повідомленні, охорона московського патріарха Кирила пояснила священику, що він «сильно зачепив» ієрарха.

«Поки заборона усна. Ми очікували на патріарха вранці, мене покликали і сказали, що я не можу вже служити, що є заборона. Обставини, мовляв, будуть у вівторок. Тож я чекаю», – повідомив Шрамко в коментарі Білоруській службі Радіо Свобода.

Радіо Свобода звернулося за коментарем із цього приводу до Синодального інформаційного відділу Білоруської Православної Церкви.

Раніше у мережі Facebook священик розкритикував поведінку патріарха Кирила щодо пересічних православних.

​«На тебе чекають не одну годину на вулиці. На тебе. Чекають. І ще. Не так багато, як у минулі роки. Але все ж хтось приходить. Кому ти цікавий. Навіть якщо не пускають у собор, куди вхід тільки з перепусткою. Вони прийшли і будуть весь вечір стояти на вулиці, задовольняючись трансляцією на екрані. Чому не дати їм мінімальний живий контакт? Чому потрібно під’їжджати на машині до самих воріт собору і, вийшовши з неї, навіть не озирнутися? Невже так важко вийти хоча б на 100 або 50 метрів (раніше – ред.) і пройти кілька десятків кроків, вітаючи і благословляючи народ?.. Не розумію», – написав Олександр Шрамко. «Адже просто ж ... І виграш отримаєш непорівнянний... Не розумію. Дожив до пенсії і не розумію. Неначе навмисно... для патріарха народу ніби й немає, зате для охоронців він є – але тільки як джерело потенційної небезпеки. Може просто... демонстративна зневага? Дуже барвисті знімки в цьому репортажі».

Пізніше Шрамко написав, що з ним розмовляли багато людей, в тому числі, й охорона, оскільки «бо це особливо патріарха торкається». Охороні Кирило не сподобалося, що Шрамко фотографував номера автомобіля, на якому приїхав патріарх.

​«Мені доводили, що це нормально, що у патріарха стільки охоронців, що всюди так, і інакше не можна – мовляв, я не знаю, як ризикує патріарх. Коли я сказав, що наш митрополит також предстоятель, але немає ніякої охорони, і поки що нічого не сталося, то мені у відповідь сказали щось зневажливе на адресу митрополита: мовляв, значить, не заслужив, нічого собою не являє. Сказав це один із відомих всім представників оточення патріарха», – написав священик.

Деякі подробиці візиту до Мінська московського патріарха РПЦ Кирила:

Кирил прилетів до Мінська на білоруському урядовому літаку «Bombardier Challenger 850».

На богослужіння приїхав на «мерседесі» з номером 0002 МІ.

Біля собору Святого Духа його зустрічали хлібом із сіллю, але він пройшов мимо.

Кирила охороняли священики з навушниками а ля «агент Сміт».

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Кирил встиг заявити, що Білорусь – частина Русі, але не пояснив, що потрібно розуміти під словом «Русь».

... і що ця «частина Русі» ніколи не підпадала під залежність «іноземних і іновірних урядів».

Звичайні віряни дивилися богослужіння на екрані.

На тлі візиту диякон-опозиціонер Кураєв помітив, що Константинополь скасував історичну приналежність до РПЦ не тільки України, а й Білорусі.

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