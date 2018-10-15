У Мінську заборонили служіння священику, який «зачепив» патріарха Кирила

У столиці Білорусі Мінську заборонили служіння священикові Свято-Михайлівського православного приходу Олександру Шрамку, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. Як ідеться в повідомленні, охорона московського патріарха Кирила пояснила священику, що він «сильно зачепив» ієрарха.

«Поки заборона усна. Ми очікували на патріарха вранці, мене покликали і сказали, що я не можу вже служити, що є заборона. Обставини, мовляв, будуть у вівторок. Так що чекаю», – повідомив Шрамко в коментарі Радіо Свобода.

Перед тим у Facebook священик розкритикував поведінку патріарха щодо пересічних православних.

«На тебе чекають не одну годину на вулиці. На тебе. Чекають. І ще. Не так багато, як у минулі роки. Але все ж хтось приходить. Кому ти цікавий. Навіть якщо не пускають у собор, куди вхід тільки з перепусткою. Вони прийшли і будуть весь вечір стояти на вулиці, задовольняючись трансляцією на екрані. Чому не дати їм мінімальний живий контакт? Чому потрібно під'їжджати на машині до самих воріт собору і, вийшовши з неї, навіть не озирнутися? Невже так важко вийти хоча б на 100 або 50 метрів (раніше – ред.) і пройти кілька десятків кроків, вітаючи і благословляючи народ?.. Не розумію», – написав Олександр Шрамко.

Радіо Свобода звернулося по коментар із цього приводу в Синодальний інформаційний відділ Білоруськох православної церкви.

Патріарх РПЦ Кирил прилетів до Мінська на білоруському урядовому літаку Bombardier Challenger 850. На богослужіння приїхав на «Мерседесі» з номером 0002 МІ. У собору Святого Духа його зустрічали хлібом з сіллю, але він пройшов повз.