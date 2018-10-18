Томос для України. Чи домовляться українські церкви?

Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) і Українська православна церква Київського патріархату поки що не можуть дійти згоди щодо нової об'єднаної церкви. Не вирішене питання зі статутом, моделлю, немає узгодженої назви, розповів предстоятель УАПЦ митрополит Макарій. Без вирішення цих питань, на його думку, не можливо проводити об'єднавчий Собор. Немає нової церкви, немає кому й надавати томос про автокефалію. Чи домовляться українські церковні лідери, навіщо Андріївську церкву передали у користування Вселенського патріархату, а також, які настрої українців щодо церковного питання фіксують соціологи. Про все це у черговому випуску програми «Ваша Свобода». Журналіст Віталій Портников говорив з директором Національного інституту стратегічних досліджень, екс-заступником глави Адміністрації президента України Ростиславом Павленком та заступником директора соціологічної групи «Рейтинг» Любомиром Мисівим.