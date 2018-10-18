Порошенко пояснив, навіщо передавати Андріївську церкву Константинопольському патріархату

В Андріївській церкві працюватиме представництво Константинопольського патріархату, заявив президент України Петро Порошенко у Twitter.

«Андріївська церква передається Константинопольському Престолу Святого Андрія у користування для роботи його представництва. Ми ще на крок наблизились до мети – отримання томосу про автокефалію православної церкви в Україні», – написав Порошенко.

Президент додав, що представництво Вселенської патріархії, сприятиме зміцненню зв’язків зі світовим православ’ям.

«Україна повертається до активного спілкування зі світовим православ'ям. Представництво Вселенської патріархії, яка є церквою-матір'ю, сприятиме зміцненню таких зв’язків і підтримки України під час постання незалежної помісної православної церкви», – заявив Порошенко.

18 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроект, який дозволяє передати Андріївську церкву в Києві у користування Вселенському патріархату. Ініціатива належить президенту України Петру Порошенку.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив патріарх Філарет, керівники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), повинні скликати Собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія виступає проти рішення Синоду Константинопольського патріархату.

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