Українським церквам потрібен розвиток богословського діалогу – Шабан

Зараз церкви перебувають в ситуації глибинної кризи всього світового православ’я, зазначив член групи «Примирення» від Української православної церкви (МП), проректор Київської духовної академії і семінарії Володмир Бурега. В епіцентрі цієї кризи – саме українські церкви, стверджує він. За словами предстоятеля Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) митрополити Макарія (Малетича), наразі українські церкви мають суперечності, які стоять на заваді проведенню об'єднавчого Собору. Голова комісії Української греко-католицької церкви (УГКЦ) з міжконфесійних та міжрелігійних відносин, протоієрей Ігор Шабан переконаний, що подолати труднощі можна шляхом богословського діалогу. Як примирити українські церкви, обговорювали представники різних конфесій з України, Польщі, Білорусі та Німеччини на міжнародній конференції «Стратегії примирення. Роль Церков в Україні».

За останніми даними соціологічної групи «Рейтинг», 54% українців ставляться позитивно до ідеї створення єдиної помісної церкви в Україні. Негативно ставляться до цього – 19% опитаних.

Предстоятель Української автокефальної православної церкви митрополит Макарій (Малетич) повідомив, що наразі церкви не можуть дійти згоди в низці пунктів. Зокрема, він зазначив, що не вирішене питання зі статутом та моделлю об’єднаної церкви. Більше того, стверджує митрополит, суперечки точаться і щодо самої назви цієї церкви.

Лише після того, як церкви дійдуть згоди в цих питаннях, каже він, може відбутися об’єднавчий Собор.

Існують між українськими церкви і труднощі щодо святої тайни хрещення та мішаних шлюбів, каже голова комісії Української греко-католицької церкви з міжконфесійних та міжрелігійних відносин, протоієрей Ігор Шабан.

Приміром, священики УПЦ (МП) відмовляли в проведенні обряду відспівування через те, що не визнають хрещення та долучення до церкви, проведене священиками УПЦ КП.

Як примирити церкви?

За словами члена групи «Примирення» від Української православної церкви (МП), проректора Київської духовної академії і семінарії Володмира Буреги, зараз церкви перебувають в ситуації «глибинної кризи всього світового православ’я». В епіцентрі цієї кризи саме українські церкви, стверджує він.

Рано чи пізно обидві сторони змушені будуть іти на певний діалог, поступки і компроміси

«Ми побачили тезу Константинополя, ми побачили антитезу з боку Російської православної церкви. Зараз ми в ситуації напруженого конфлікту. Я глибоко переконаний, що рано чи пізно обидві сторони змушені будуть іти на певний діалог, поступки і компроміси. Коли це станеться – сказати важко. Але якщо компромісу не станеться – то це буде виклик для всього православ’я», – каже Бурега.

Він зазначає, що наразі конкретних шляхів вирішення конфлікту не видно. Втім, Бурега переконаний, що лише діалог допоможе подолати проблему.

Подолання труднощів я би бачив в розвитку богословську діалогу

«Подолання труднощів я би бачив в розвитку богословську діалогу. Як такого богословського діалогу в Україні не існує. Хоча, на мою думку, на цей момент він надзвичайно був би важливий. Для прикладу, ми би мали за обов’язок сісти за круглий стіл і обговорити питання святої тайни хрещення», – вважає Шабан.

Він зазначає, що в Німеччині та Польщі подібних проблем не виникає. Вони взаємно підписали документи, розповідає Шабан, обговоривши певні деталі, про взаємне визнання хрещення.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив патріарх Філарет, керівники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), повинні скликати Собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія заперечує проти рішення Синоду Константинопольського патріархату.

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