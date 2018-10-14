Томос можливий вже до кінця 2018-го року – архімандрит Кирило

Вселенський Патріархат у Константинополі може ухвалити рішення про надання Україні томосу вже до кінця 2018-го року. Про це в інтерв'ю «​Голосу Америки»​ заявив архімандрит Кирило (Говорун), професор університету Лойола-Мерімаунт в Лос-Анджелесі, директор Інституту Хаффінгтон. Кирило Говорун –​ колишній голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви.

Раніше Вселенський Патріархат приступив до надання автокефалії Православній церкві України. У четвер речник Київської патріархії архієпископ Євстратій (Зоря) на своїй сторінці у Facebook опублікував текст рішення Вселенського Патріархату, у якому йдеться про те, що Вселенський патріархат підтримує надання автокефалії українській церкві.

Є сподівання, що вже до кінця року мабуть Константинополь прийме остаточне рішення, якого від нього чекають

Наступним кроком до отримання Україною томосу має стати Собор українських православних церков та обрання глави Помісної церкви, який і отримає томос від Священного Синоду у Константинополі.

«Паралельно із Собором українських православних церков – у Константинополі буде продовжуватись процес надання томосу. Наступним кроком Константинополя має бути засідання Священного Синоду, на якому буде розглянуте питання про томос», – розповів архімандрит Кирило (Говорун).

За словами архімандрита, рішення Синоду можна чекати наприкінці року, хоча на відміну від процесу в Україні, який може бути гнучким, Константинопольский процес таким не є.

«Він залежить від багатьох чинників у тому числі – реакції інших церков, – розповів архімандрит, – Але є сподівання, що вже до кінця року мабуть Константинополь прийме остаточне рішення, якого від нього чекають».

Саме Православна церква Московського патріархату в Україні має найбільше право скористатись рішенням Константинопольского патріархату

Саме Православна церква Московського патріархату в Україні має найбільше право скористатись рішенням Константинопольского патріархату

Архімандрит також відзначив, що відповідно до рішення Синоду, саме Православна церква Московського патріархату в Україні має найбільше право скористатись рішенням Константинопольского патріархату.

«У status quo перед рішенням Константинополя від 1686-го року (коли Київську метрополію було підпорядковано Московського патріархату від Константинопольского - прим. ГА), до якого нинішє рішення Синоду, повернуло ситуацію, мало місце наступне: існувала Київська метрополія, яка була заснована Константинопольским патріархатом і була піпорядкована йому. Константинополь пізніше передав її у керування Москві. З того часу, вона стала принаймні адміністративно часткою Московської церковної адміністрації. Але тепер, коли Константинополь відмінив своє рішення від 1686-го року, Українська православна церква Московського патріархату і є тою метрополією, має повернутись до Константинополя від підпорядкування Москві»​, – розповів архімандрит.

При цьому він заявив, що не очікує від УПЦ МП того, що там почнуть виконувати рішення Синоду.

«​Я не думаю, що це станеться»​, – відзначив архімандрит.

При цьому він заявив, що поінформований про підтримку ідеї автокефалії з боку священиків УПЦ МП та розділив позицію речників цієї церкви та її священиків.

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